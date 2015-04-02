Хоббит: Пустошь Смауга
– После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга…
"Стадо гномов" ✊
Перепишите Толкиена. Давно пора.✊
Первая часть имхо получилась более гармоничной.
Орков слишком много, подбегает вроде небольшая группа, и все не кончаются :). С какого перепугу они вдруг стали разгуливать при свете дня? Дракоша забавный, конечно, но опять же слишком долго, с начала разговаривает минут двадцать, потом гоняется за гномами еще столько же...
Беорна совсем не показали, а стоило бы, по книге у него подруга была, сделали бы паузу лучше. А так получились бесконечные гонки без смысла.
Саурона вывели слишком рано, у Гэндальфа посох отобрали, ужос в общем :)
Если ничего нормально придумать не получается, сделали бы лучше две серии. Или у Джексона контракт именно на три?
Обсуждать серьезно можно любой жанр, важно даже.
8/10.
а так съемки классные. как всегда на уровне. с нетерпением жду 3-ей части.
9/10
Авторизация по e-mail