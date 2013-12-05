«Капитан Филлипс»: Рецензия Киноафиши

Пол Гринграсс неумолимо верен себе: за максимально сдержанным, словно бы подсушенным даже посреди моря, документализмом, снятым на ручную камеру и прерывисто-ритмично смонтированным, просвечивает боль, которая, собственно, и лежит в основе любой беспристрастности. В «Капитане Филлипсе» Гринграсс делает ровно то же, что он уже делал в «Кровавом воскресенье» и «Рейсе 93» («Потерянном рейсе»): сухим голосом, почти до самого финала очищенным от слез, рассказывает трагедию коллективного убийства. При этом по тому, как сокращается время между самим событием и художественной реакцией на него, бывший документалист Гринграсс даже в смысле новостной актуальности все более погружается в игровую реконструкцию репортажа. События в североирландском Дерри происходили в январе 1972-го – «Кровавое воскресенье» вышло в 2002-м; захват борта 93 случился в сентябре 2001-го – «Потерянный рейс» выпущен в 2006-м; нападение на сухогруз Maersk Alabama у берегов Сомали было произведено в апреле 2009-го – «Капитан Филлипс» снят в 2013-м. Дыхание сводок CNN с каждым разом сильнее и сильнее чувствуется за спиной у режиссера…

Собственно, тут всё – в документальном смысле – по-настоящему. В основу сценария Билли Рэя легла книга самого Ричарда Филлипса, заглавного героя картины, – «Долг капитана»; и Том Хэнкс, для максимального вживания в образ, ездил к Филлипсу в Вермонт – обсуждать детали предстоящей работы. Кино снимали на корабле, аналогичном судну Maersk Alabama, не у берегов Сомали, правда, а у берегов Мальты, зато сомалийцев (один из которых, кстати, немного похож на Пушкина) играют более-менее аутентичные сомалийцы, худые как смерть, с бескомпромиссными и голодными глазами. Во всяком случае, простой миннесотский водитель Бархад Абди, исполняющий роль вожака, до семи лет жил в Сомали, пока его семья не перебралась, спасаясь от гражданской войны, в Йемен, а затем, еще через семь лет, – в Миннеаполис. Уже с самого начала Гринграсс ведет две параллельные истории: уютный семейный сюжет капитана Филлипса и нищий деревенский быт пиратов, все пропитание которых составляют наркотические листья ката и приказ хозяев территории захватывать как можно больше кораблей. В итоге в дело включится третья линия – американской армии и флота: совершенная, почти божественная машина, против которой у четверки нищих полуголых людей с потертыми автоматами нет никаких шансов. По сути, Гринграсс заворожен всем и вся: праведником-капитаном, спасающим экипаж ценой собственной жизни (в финале, правда, спасенной); отважными сомалийцами, чье главное оружие – не столько автомат, сколько отчаяние; идеально функционирующим американским флотом и спецназом, будто сошедшим с учебника. И эта завороженность материей события, события-документа, становящаяся желанием в равной мере понять и изобразить/выразить всех, приводит к как бы неожиданному, но на деле вполне предсказуемому результату: американский спецназ выигрывает вчистую. Выигрывает не только в короткой схватке с пиратами, но и в зрительском восприятии и памяти. Даже Том Хэнкс, уверенно и проникновенно ведущий свою партию и завершающий ее ударной, максимально мощной сценой, – даже он проигрывает этим сухим, деловитым винтикам колоссальной супермашины. Сомалийцам, со всей их яростью и отчаянием, тем более не остается ничего, кроме как выбыть из игры за сознание зрителя, то есть, учитывая документальный характер действа, за сознание главного судьи и свидетеля происходящего.

Сергей Терновский