«Тревожный вызов»: Рецензия Киноафиши

Маниак, смешно стучащий зубами и чуть-чуть напоминающий Энтони Перкинса, ходит по городу и отлавливает девушек, похожих на его давным-давно скончавшуюся от рака сестру. С отловленных девушек снимаются скальпы и водружаются на нечто, чуть-чуть напоминающее фигуру мумифицированной матери из хичкоковского «Психоза». Девушки, однако, сопротивляются энергическому снятию скальпов и звонят Хэлли Берри в службу «911». Хэлли Берри очень старается, дает дельные советы, сигнализирует в полицию, переживает, но всё напрасно: злодей неистовствует, решительно не желая сложить скальпель и сдаться в руки американского правосудия…

Хорроры получаются у Брэда Андерсона определенно лучше, чем триллеры, лишенные всякой мистической составляющей. «Девятая сессия» и тем более «Станочник», сделавшийся в российском прокате «Машинистом», останутся в истории кино как мощные, нестандартные драмы, напрочь выбивающие из инерционной колеи восприятия, а вот «Транссибирский экспресс» и «Тревожный вызов» вряд ли кто-нибудь станет вспоминать уже в ближайшем будущем. По крайней мере, когда героиня Хэлли Берри собеседует со своей новой знакомой, телефонирующей из багажника потрепанного злодейского авто, она обещает упомянутой знакомой в ближайшие же выходные вместе пойти в кино и похрустеть попкорном, и это в ответ на признание, что любимый фильм квартирантки багажника – «Девичник в Вегасе». Между тем любовь к фильму «Девичник в Вегасе» – гораздо большее эстетическое преступление, чем хирургическое заимствование волосяного покрова у барышень со столь неразвитым художественным вкусом…

Однако Брэд Андерсон не был бы собой, если бы не приберег пару-тройку аппетитных сюрпризов для любителей разнообразных изюминок. Прежде всего, финал The Call – зеркальный феминистский ответ финалу «Пилы». Переворачивание парадоксального сюжетного хода Джеймса Вана, конечно, дало в итоге банальность, чрезвычайно характерную для образчиков жанра, но сама идея оспорить культово-триумфальный шедевр предыдущего десятилетия – достаточно любопытна. Гораздо любопытнее, впрочем, другое. Все постхичкоковские эксперименты в фильме, предельно злокачественные и противоправные, совершаются в некоем подвале, расположенном прямо под американским флагом. Более того, американский флаг, не в силах выдержать безобразий, творящихся у самых его корней, – сигнализирует об этом спасателям и полиции, отчаянно ударяя одними своими металлическими частями о другие металлические части. Столь явный гротеск на столь ровном жанровом месте символизирует, по всей видимости, то, что общество, осеняемое упомянутым флагом, прогнило вплоть до подпочвы и что государственная эмблема, до некоторой степени ожив, вынуждена сама взяться за искоренение пороков, разъедающих гражданское подсознание. Раз уж под рукой нету режиссера Пола Хаггиса и актера Томми Ли Джонса, которые бы, как «В долине Эла», навечно закрепили эту эмблему в тревожном положении – вверх ногами…

Сергей Терновский