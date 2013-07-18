«Штурм Белого дома»: Рецензия Киноафиши

Страсть к уничтожению основных символов и мозговых центров собственной государственности приобрела в Голливуде характер настоящей эпидемии. Не успела еще отгрохотать канонада «Падения Олимпа», как несчастный Белый дом уже снова разносят на клочки, причем делает это человек, съевший собаку на уничтожении президентского обиталища: у Роланда Эммериха еще в «Дне независимости» Белый дом взорвали инопланетяне. После инопланетян, а также северных корейцев, порезвившихся у Антуана Фукуа в «Падении Олимпа», настала очередь клевретов американского военно-промышленного комплекса, недовольных миротворческими подвигами чернокожего президента-либерала. Джеймс Вандербилт, написавший сценарий как будто по заказу Демократической партии («Падение Олимпа», напомню, сочиняли фанаты Республиканской партии и Комитета начальников штабов), вывел колоритные портреты противников нового, прогрессивного внешнеполитического курса: ветеран-патриот с огромной неоперабельной опухолью в лобной доле мозга; правый радикал-социопат, еще в возрасте двенадцати лет пытавшийся взорвать почтовое отделение, где некоторые сотрудники были неграми; программист, помешанный на медовых леденцах и укравший коды запуска ядерных ракет, чтобы направить их на штаб-квартиру корпорации Apple… Вся эта полуанархическая тусовка с невероятным аппетитом и азартом разрушает Белый дом, взрывая крыло за крылом, вертолет за вертолетом. В воротах горит танк, по лужайке носятся автомобили, пассажиры которых палят друг в друга из гранатометов. Охранник кричит президенту: «Вы можете не бить меня гранатой по голове, когда я веду машину?», а вместо автомобильной камеры ночного видения включается фильм про зомби, просмотренный накануне. Вообще, кинематографу в «Штурме Белого дома» уделено символически определяющее значение: террористы проникают в святая святых под видом ремонтной бригады, меняющей звуковую систему президентского домашнего кинотеатра.

В отличие от благонамеренных авторов «Падения Олимпа», преисполненных совсем уж дубового патриотизма, штутгартец Эммерих на протяжении всего фильма пытается уверить, что громить Белый дом – это чертовски весело и увлекательно. Недаром после взрыва каждого крыла здания номер один персонажи задают друг другу наиболее подходящий к ситуации вопрос: «Всё нормально?», а герой Ченнинга Татума задорно строит из себя большого ребенка (долго и по-свойски трепясь с белкой-нарушительницей и на восклицание дочери «Мы же взрослые люди!» уверенно отвечая: «Говори за себя!»), пусть время от времени и разражающегося штампованными патриотическими тирадами («Я считаю, что нет более важной работы, чем защита президента»). Безусловно, Эммерих не дотянул до бёртоновского «Марс атакует!», где глумление над священными стандартами достигло поистине замечательных высот, но погром он учинил качественный и душевный. И главное, теперь все поняли, зачем девочки-подростки по шесть недель учатся крутить национальный флаг: американскому флагу тоже нужны натренированные болельщицы, готовые поддержать его на поле в самый ответственный момент большой игры.

Сергей Терновский