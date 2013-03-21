«Джек - покоритель великанов»: Рецензия Киноафиши

Английская сказка про Джека и бобовый стебель проходит в кино через всё более специфические трансформации. Не успел еще Кот в сапогах как следует очухаться после экстремального пополнения городских золотовалютных резервов на вершине злополучного растения, как на вышеупомянутое растение уже взгромоздился Брайан Сингер. В опусе, название которого дословно переводится как «Джек-гигантобойца», магический стебель ведет в целый небесный мир, населяемый близкими родственниками циклопов из «Гнева титанов» (вдоволь, видимо, насмотревшись на одноглазого Тома Круза в «Операции “Валькирия”», Сингер оставил своим персонажам традиционную оптику; в остальном они отличаются от циклопов весьма незначительно). Проникнуть в этот мир совершенно не сложно, достаточно лишь намочить волшебные бобы, невзирая на предупреждение знатока; тут Сингер своеобразно цитирует известный сюжет о том, как намокший чебурашка Гизмо стал прародителем гремлинов. Но если на небесах в Jack the Giant Slayer царствует косматая античная архаика, то на земле, у подножия гигантского стебля, – английское средневековье с неожиданными дизайнерскими вкраплениями кайзеровского стиля, охватывающего период от Франко-прусской до Первой мировой. Средневековье, конечно, здесь чисто стилизаторское, причем не столько из-за жанра фэнтези, сколько из-за постановочной халтуры: когда ветер начинает нещадно раскачивать на Юэне Макгрегоре пластиковые доспехи, действо, и без того дрейфующее в юмористическую сторону, приобретает уже откровенно пародийные черты. Но, разумеется, пластиковые доспехи ничто в сравнении с жизнеописанием великанов – непревзойденных мастеров отрыжки, метеоризма и поедания продуктов слизистой собственного носа. Здесь Брайан Сингер достиг особенно красноречивых результатов, поставив во главе небесного мира двуглавого мутанта, вдохновленного, с одной стороны, персонажами «Вспомнить всё» Верхувена, а с другой – образом Голлума, на которого меньшая голова предводителя как-то уж очень подозрительно похожа (впрочем, батальные сцены не в меньшей степени вдохновлены аналогичными эпизодами из «Властелина Колец»). Вообще, мутанты и супергерои (не говоря уж о столь милых его сердцу нацистах) режиссеру Jack the Giant Slayer явно ближе, чем сельскохозяйственная магия: «Людей Икс» и даже сверхзанудное «Возвращение Супермена» Сингер ставил с гораздо бóльшим азартом, нежели этот гибрид сказки про Джека и бобовый стебель и сказки про Джека и корнуоллско-валлийских великанов.

Переходя к земной, прикорневой части повествования, автор «Обычных подозреваемых» предсказуемо продвигает идею о том, что только выходец из низов способен спасти прогнивший аристократическо-монархический порядок. Когда принцесса Изабель в порыве нарциссического самоуничижения восклицает: «Принцессы – никчемные создания», заглавный герой рачительно ее утешает: «Все люди для чего-то нужны, даже принцессы». Но, в сущности, принцессы нужны только для поцелуев: государственное правление, как твердо знает демократ Сингер, прекрасно обойдется и без них. Даже если с молоком и сказками королевы-матери впитан гротескно-тоталитарный завет: «Когда станешь королевой – сможешь сколько угодно менять жизнь к лучшему»…

Сергей Терновский