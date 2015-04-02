Мачете убивает
– Правительство США вербует Мачете для миссии, невыполнимой для смертного. Мачете прорывается в Мексику, чтобы схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием. Последний лелеет мечту начать войну на планете с помощью космического оружия. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос.
Обещали перевести как "Мачете: Мочилово"!
peacefrog ✊ ✊ ✊ ✊
хахаха так потому что , ФИЛЬМ ДЕРМЕЦО РЕДКОСТНОЕ ✊
Swi4e1, прости, но
Он под настроение, раздолбайское веселое настроение. Никакого смысла там нет, просто цирк. - как говорилось где в интервью про Sin City,где то, нужно быть очень хорошим актером, что бы играть с такой умной рожей, такие глупые роли.✊
0/10
ну кто же трезвый на Мачете ходит то?✊ ✊ ✊
по лучше будет первой части, но суть та же.
Первая часть лучше конечно намного, прикольный такой абсурд. Во 2-ой перебор, совсем уж пародия получилась + не хватило колорита мексиканского,теперь все во всех фильмах по любому скатывается к нанотехнологиям, клонам и концу света, печаль.. 1-ую часть пару дней назад пересмотрела по телеку, хохотала от души, 2-ая ну так... Хотя на первом ряду все ржали валялись ✊ Да и актерский состав в первой поинтересней..
7/10....но это больше от любви к первому фильму
Благодарю!✊
Глаза слипались, я даже вздремнула и довольно сладко. Так что польза от фильма есть.
А эсэмэсить Мачете научился всё-таки?
Авторизация по e-mail