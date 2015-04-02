Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Мачете убивает - дублированный международный тизер
Киноафиша Трейлеры Мачете убивает. Дублированный международный тизер

Мачете убивает. Дублированный международный тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 26 августа 2013
Мачете убивает – Правительство США вербует Мачете для миссии, невыполнимой для смертного. Мачете прорывается в Мексику, чтобы схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием. Последний лелеет мечту начать войну на планете с помощью космического оружия. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Еееее

Обещали перевести как "Мачете: Мочилово"!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Для peacefrog - фильм ГРАВИТАЦИЯ , так себе и ставит 8\10 а за МАЧЕТУ , этот больной фильм для людей с образованием 8 классов ставит 10/10 =))))))))))))))



peacefrog ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog ты ПСИИИИИИИИИХ или приколист =)))) ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
" peacefrog Кстати странно... фильм уже неделю в прокате, а всего два отзыва тут... "



хахаха так потому что , ФИЛЬМ ДЕРМЕЦО РЕДКОСТНОЕ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
FOX !!!!!! Даже не вздумай идти !!!! Лучше деньги проешь или отдай на благотворительность =))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А действительно не плохо, свой такой стиль, карикатуры от Родригеса. Персонажи основа всего стиля, они должны быть из бывших известных, но дешевых на данный момент актеров. Простенький но по хорошему идиотский сценарий, который вволю дает по веселиться всем на съемочной площадке. Можно просто пойти посмотреть, кто как реализовывает свою роль. Вполне себе заработает не много денег, а может и много даже. Весело вобщем. ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 25/10/2013 - 10:17:11):понравилось? оО



Swi4e1, прости, но



Он под настроение, раздолбайское веселое настроение. Никакого смысла там нет, просто цирк. - как говорилось где в интервью про Sin City,где то, нужно быть очень хорошим актером, что бы играть с такой умной рожей, такие глупые роли.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
FOX - Неееееет не надооооо ❗️ ❗️ ❗️ Это ЧУУУУШЬЬЬ , зачам на чушь деньги выбрасывать ))))) FOX если ты посмотришь я себе этого не прощу ))))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ну ё моё !! И Comon туда же ✊ ✊ ✊ ✊ , вы точно курите с Пацефрогом =))))))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Это самый УЖАСНЫЙ ФИЛЬМ ГОДА !!!



0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 26/10/2013 - 03:05:35):

ну кто же трезвый на Мачете ходит то?✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Народ, подскажите, этот фильм как по сравнению с Мачете?✌️ ✌️ ✌️ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Oberon, 27/10/2013 - 02:59:14):

по лучше будет первой части, но суть та же.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Мачетка :))

Первая часть лучше конечно намного, прикольный такой абсурд. Во 2-ой перебор, совсем уж пародия получилась + не хватило колорита мексиканского,теперь все во всех фильмах по любому скатывается к нанотехнологиям, клонам и концу света, печаль.. 1-ую часть пару дней назад пересмотрела по телеку, хохотала от души, 2-ая ну так... Хотя на первом ряду все ржали валялись ✊ Да и актерский состав в первой поинтересней..



7/10....но это больше от любви к первому фильму
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 27/10/2013 - 11:42:19


Благодарю!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
belkadura 2 апреля 2015, 12:51
даже не трезвым идти не стоит...хлам(((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Первые минут 20-30 было очень ржачно. Потом стало скучно. Страсти-мордасти по поводу ракеты отъехали куда-то вдаль, там что-то постреливало и вспыхивало, какие-то тетеньки с прикольным мейкапом и укладками, но тупозлыми лицами, бегали туда-сюда.

Глаза слипались, я даже вздремнула и довольно сладко. Так что польза от фильма есть.

А эсэмэсить Мачете научился всё-таки?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.9 Мачете убивает
Мачете убивает криминал, триллер, боевик, 2013, США
Новая волна - дублированный трейлер 01:29
Новая волна  дублированный трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 02:23
Эддингтон  дублированный трейлер
Алиса в Стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в Стране чудес  трейлер 2
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Паранормальное явление. Шум - дублированный трейлер 01:00
Паранормальное явление. Шум  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Хэллоуин '86 - дублированный трейлер 01:28
Хэллоуин '86  дублированный трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный тизер 00:54
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше