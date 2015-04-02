Меню
Околофутбола - трейлер
Околофутбола. Трейлер

Околофутбола. Трейлер

Дата публикации: 22 марта 2013
Околофутбола – Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Они — самые агрессивные и жестокие представители мира футбольных фанатов. Они — элита околофутбола. Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на самом деле все они — одна «фирма». Попасть в «фирму» очень сложно, но если ты в ней оказался — это на всю жизнь. И обратного пути нет.
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Красно-синий самый сильный, хей хей!! Ну вот наконец кино, про последних войнов России✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Как могли так и сняли. Вполне достойно. Параллели реально напрашиваются из истории. Кони и мясо, действительно проводили совместные акции, была 15 минутное молчание на дерби на стадионе. Это настоящее патриотичное кино, даже Москву показали как то по домашнему. Молодцы , молодцы✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 03/10/2013 - 00:51:44):

Всех посадили давно, в Америке как раз по проще...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР !!! очень понравился фильм. КРУТО СНЯТ и сценарий отличный. Главные герои тоже на высоте. Побольше бы таких фильмов.✊



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/02/2014 - 20:49:58):

Или же наоборот, прослеживается обида на Ультрас всех стран✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.9 Околофутбола
Околофутбола драма, 2013, Россия
