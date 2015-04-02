Околофутбола
– Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Они — самые агрессивные и жестокие представители мира футбольных фанатов. Они — элита околофутбола. Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на самом деле все они — одна «фирма». Попасть в «фирму» очень сложно, но если ты в ней оказался — это на всю жизнь. И обратного пути нет.
Всех посадили давно, в Америке как раз по проще...
10/10
Или же наоборот, прослеживается обида на Ультрас всех стран✊
