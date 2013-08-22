«Перси Джексон и море чудовищ»: Рецензия Киноафиши

Очередная порция веселых издевательств над греческой мифологией выкатилась на мировые экраны. Во второй серии похождений Перси Джексона и его козлоногих и одноглазых друзей (особенно хорош козлоногий негр в женском платье и с накладным оком) уже фигурируют Цирцейленд, кредитная карта «Афродита-Экспресс» и множество других глубоко античных деталей. Гефест приказывает змеям «прогуглить Люка», оракул изъясняется рэп-речевками, циклопов – из соображений политкорректности – именуют «непарноглазыми», а ключевой сентенцией служит мораль в духе MTV: «Тебе не нравится судьба? Создай себе другую. Тебя игнорирует Посейдон? Докажи ему, что он был неправ». Некоторые авторские шутки определенно грозят выбиться из рейтинга PG («Я скорее буду лизать раздвоенное копыто, чем стану слушать Клариссу»), русский же перевод создает дополнительный колорит, как, например, в словосочетании «связан с руном», где последние два слова неумолимо сливаются в одно, образуя новый – острый и непредвиденный – смысл.

Новая порция похождений полубогов из тренировочного лагеря посвящена Бермудскому треугольнику, воспитанию толерантности по отношению к тем, у кого меньшее количество органов (например, глаз), решению проблемы занятости населения (финальный титр картины гласит, что благодаря съемкам было создано пятнадцать тысяч рабочих мест) и очередной попытке воскрешения титанов: предыдущая, предпринятая Тарсемом Сингхом в «Бессмертных», известных также как «Война богов», как-то не задалась. Правда, во второй серии «Перси Джексона» злые люди, вернее – злые полулюди, собираются воскресить («обшарив каждый закоулок Тартара и адского Кливленда») не всех титанов, а лишь одного Кроноса, который, если судить по фильму, был прямым предком жидкометаллического терминатора T-1000, разве что сделанным не из инновационного сплава, а из недожаренных стейков. Реанимация этого ходячего мегаантрекота грозит полным и бесповоротным падением Олимпа, и никакой Джерард Батлер уже не успеет прийти на помощь из Спарты. Посему трое в лодке, не считая циклопа, должны, управляя своей посудиной посредством, натурально, термоса, экспроприировать у Полифема золотое руно и разложить Кроноса, восставшего из ада, обратно на составляющие…

Помимо того что у создателей Персиной эпопеи в голове полная каша, у них еще постоянно все воскресают, включая тех, кто умер в детстве и даже успел превратиться в дерево. Единственная отдушина на таком карамельном фоне – Дионис в исполнении Стэнли Туччи, наказанный тотальным превращением вина в воду и пеняющий на сей факт Зевсу: «У христиан один парень умеет делать это в обратном порядке [то есть превращать воду в вино], вот он бог!» Сами авторы «Моря чудовищ» аналогичными кинематографическими способностями похвастаться не могут, разве что легкими переливами из пустого в порожнее, и потому наибольшей актуальностью обладает фраза одного из персонажей: «Я не бог, и, поверь мне, это неприятно. Начинаешь вообще сомневаться в своих способностях».

Сергей Терновский