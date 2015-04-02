Меню
300 спартанцев: Расцвет империи - дублированный трейлер 3
300 спартанцев: Расцвет империи. Дублированный трейлер 3

300 спартанцев: Расцвет империи. Дублированный трейлер 3

Дата публикации: 27 января 2014
300 спартанцев: Расцвет империи – Греческий полководец Фемистокл бросает вызов полчищам персов-захватчиков, возглавляемых царем-богом Ксерксом и мстительной командующей персидского флота Артемисией. Зная, что единственный способ противостоять персидской армаде – объединить всю Грецию, Фемистокл берет командование на себя, меняя ход войны.
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Здесь ребята, решают не Миллер и не Снайдер а великий учредитель Легендари Пикчерз - Томас Талл. По совместительству фанат комиксов и бизнесмен. Удачи ему, я искренне желаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть ПРОСТО УЛЁТНАЯ была =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Сибирский Шрек, а что за загадка-то? Те же яйца, только в профиль (в хорошем смысле).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Фильм в духе первой части! Ходил в айМакс, спецы классные! Сделано на уровне! Поэтому и фильм понравился! Ну и конечно Ева Грин обалденная! Сразу вспоминаются её прошлые фильмы, молодец! Жду sin city, чтобы посмотреть на её игру!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GomeR 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полнейшее Г...!!! Сюжет никчемен! игра актеров просто ужасна! Особенно главнокомандующей великого Ксеркса. Самого Ксеркса в фильме почти нет. Реплики ужасны! В некоторых моментах вообще неуместные реплики, видимо,что бы затянуть фильм! Драки просто мрак!!! Кровавые сцены аля Тарантино stile - куча крови и все такое, но сцены поставлены хреново! Драки и кровь напомнили последний сезон сериала "Спартак: война проклятых"! В общем с первой частью фильм и рядом не стоял!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Жалкое зрелище! Кроме обычной бойни и резни ничего нет, а где же 300 спартанцев???? Где настоящие мужчины??? Слишком много красной краски! 5 (за 3D) / 10 ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Походу у "вышеопИсавшихся" на лицо - синдром завышенных ожиданий. Какой на хрен сюжет и игра актеров?! Вы что на "Гладиатора" шли? Кино - чистой воды драйв, основанный на комиксах, а не шекспировских постановках. А реплика про хреново-поставленные боевые сцены - просто неуместна (они по сути ничем не отличаются от первого фильма).

Так что если идете в кинотеатр за зрелищем, - полный вперед.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 07/03/2014 - 12:50:33




Здорово придумал✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Лажа это мягко сказано! Закидали руками и ногами, мне кажется людей столько не было, сколько от них конечностей летело..Тупая нестильная кровища, герои все как на одно лицо, совершенно не запоминающиеся, не обаятельные, главный герой ну совсем ничем не выделился. Ева Грин это полный п...ц, играла ну как...ну как русская актриса, кривлянья весь фильм и страшные рожи, на моменте "но чем она славилась, так это своей необычайной красотой" зал дружно заржал.



Само действие происходит как бы одновременно с битвой 300 спартанцев, вот Ксеркс покончил с ними и принялся за афинян, только причем здесь Спарта? Диалоги глупые как и все задумки Фемистокла как победить персов, но финальный момент с конем это нечто!! Почему Фемистокл решил что вот именно на коне он победит 1000 персидских кораблей, неясно ✊



В общем фильм из серии: зачем искать смысл в бессмысленном смысле..



2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Почему лажа? красиво. Множество раздетых мужчин с кубиками и оружием вообще весело✊ .

Только кровь из них хлещет так, словно мешки с жидкостью протыкают. Вроде меч еще движение не закончил, а уже поток. Если так и было на самом деле, то воины с головы до ног в крови перемазанные дрались.

Больше всего морские сражения понравились, дух захватывало. Был момент, когда у меня сердце колотилось, как сумасшедшее. Мультик с конем кайф испортил, конечно, не по делу вообще.

А Фемистокл дураком не был, и Ксеркса реально разбил на море. Это такой Сталинград был для персов. А вот у Ксеркса с головой не ладно было, по всей видимости. Да и чего ожидать от чела, который высек плетьми море за плохое поведение? Один у него был толковый помощник - Артемисия, говорила - не суйся, так не послушался, женщина же, за что и поплатился.

И ведь какая ирония: персы приютили Фемистокла, когда он надоел землякам, и персы же помогли Спарте победить Афины.

Что не понравилось, так это сцена секса. Жутко серьезно, грубо и по-порнушному сделано.

То ли дело у Бертона. Тоже с Евой.

https://www.youtube.com/watch?v=3i6NF792XDY
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Продолжение фильма про "рестлинг" на мечах между мужиками в кожаных ремнях и плавках и мужиками в коже и шароварах.✊ Ева Грин здесь разбавляет мужскую компанию, хотя и старается выглядеть "настоящим" мужиком в мужском коллективе, сохраняет какое-то обаяние в отличие от Киры Найтли, которая утратила в этом фильме всё женское✊ . Правда Ева уже не такая как в "Мечтателях" ✊ , но женские черты в одном эпизоде заметить можно.✊ Другие мужики наоборот выглядят придурками в своих греческих "нарядах", как и "мордатые" в "персидских", но всех идиотизмом костюма превосходит "Ксеркс". Если допустить, что авторы для художественного замысла приписали славу победителя персов при Марафоне Мильтиада - Фемистоклу и предположить, что Фемистокл в 35-летнем возрасте мог участвовать в сражении при Марафоне, то выстрелить из лука в "царя царей" Дария или его сына Ксеркса никак не мог, т.к. тем нечего было делать при таком малочисленном персидском десанте в Аттике. Хотя сюжет крутится вокруг морских сражений, достоверно морские сражения не показаны - их нет ( сражение в проливе Саламин недостоверно ), всё заменено "мочиловым" на кораблях, таким же нереалистичным; да и сцена с лошадью чего стоит. "Крутые" диалоги ✊ настоящих парней в картине до нельзя примитивны и судя по всему срисованы с дешевых боевиков.✊ По сравнению с первым фильмом продолжение реалистичности не добавило, но зато утратило прежний пафос.✊ Что касается 3D, то оно присутствует с первых кадров до конца фильма, но при этом ни одного спецэффекта в 3D я не заметил .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Очевидец от 08/03/2014 - 00:51:55



Наверное, Вы все же имели ввиду Лену Хиди, потому как Кира Найтли не снималась здесь :)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Братва, картинка - каждый кадр вешай на рабочий стол, просто гениально. НО, когда эти ...и открывают рот, это трындец, лучше бы это был глухонемой фильм. ✊ Абсолютное игнорирование исторических реалий, полная чушь в диалогах, на грани бреда. Я ржал весь фильм. Это как будто Американцы в 80-х снимают фильм про СССР, полная чушь и матрешка. Так загубить идею, просто адски грешно. Убейте этого режиссера, я вас прошу✊ . Да еще, кровь в стиле Город Грехов, не к месту, ведь кадр идет типа реалистичный а кровь метафоричная, просто бред, испортили этим все. 2\10 это только часть мнения....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение PiroJok от 08/03/2014 - 11:05:18


Ах, вот оно в чём дело. Спасибо за подсказку, а то смотрю на "Киру Найтли" и никак не могу узнать...✊ Хорошо ещё, что из Евы Грин "бронтозавра" не получилось.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 08/03/2014 - 00:51:55):

Да это точно, диалог - Вас ждет главнокомандующий в нетральных водах, плывите его по трахайте✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 08/03/2014 - 13:34:10):

Не ну я трезвый смотрел, так то с Кизляром веселее будет, это точно. Но до первого не дотянул, первый фильм был прорывом. Что то новое, что потом все пытались скопировать. А тут полностью потерян градус напряжения, как то все комично, хоть и красиво. А еще бред с конем, который не горит и не тонет и вобще все решает✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР ПРОДОЛЖЕНИЕ !!!!!!!! ГРАФИКА , 3D просто УЛЁТНЫЕ ✊ ✊ ✊ .

Сюжет отличный для продолжения =)))



Ждём третью часть ✊



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение roza9999 от 10/03/2014 - 10:49:43




хаха , зачем вы ходите на такие фильмы , раз они вам не нравятся ? ПО первой части было не понять , что там насилие есть ✊ . Я бы за вашу оценку закрыл вам доступ в кинотеатры СПБ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР ПРОДОЛЖЕНИЕ !!!!!!!! ГРАФИКА , 3D просто УЛЁТНЫЕ .

Сюжет отличный для продолжения =)))



Ждём третью часть



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение roza9999 от 10/03/2014 - 13:00:34


Ой ну вы тут развели демогогию. Поверьте всем пофиг на насилие в этом фильме. Да и что такого в этом насиловании ??? Это древний Рим , там всегда людей убивали и насиловали. Я не понимаю чего отворачиваться от правды ? Вы как бабулька старая рассуждаете. Я лично пошёл на фильм и в восторге от него ,мне на насилования там какие то вообще параллельно. Я пришёл посмотреть крутые спец эффекты и крутые стражения. И очень доволен остался. А вы прям по косточкам фильм разобрали. НАДО ПРОЩЕ БЫТЬ. !!!! Щас фильмы такие что , главно чтобы сюжет и спец эффекты были крутыми, а кто там кого насилует это никого не интерисует.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение roza9999 от 10/03/2014 - 13:00:34




Да фильмво много исторических про Рим. 90% кинозрителей , пришли как и я посомтреть КРУТОЙ ФИЛЬМ , КРУТОЕ 3D , КРУТЫЕ ДРАКИ. Нам как то на историю , что там что то не так , ВООБЩЕ ПОФИГ ))))) Зачем мне правда в этом фильме ???? Мне надо за 400 рублей посидеть и насладиться фильмом. Историю про Рим я по ДИСКАВЕРИ посомтрю =)))))✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
М-да, греки - это вам не спартанцы. Совсем не так круто, как первая часть. Скучно и затянуто, много лишнего, ещё больше банального и совсем много нелепого. Вместе со спартанской спецификой фильм потерял весь сок. Зато в условиях скуки (относительной, разумеется) на экране, запомнилось очень удачное музыкальное сопровождение.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (roza9999, 10/03/2014 - 13:00:34):Вот у Масульманских странах не получилось споить и развратить.. вот и против друг друга сталкивают... В России же и без этого уже биологическая война идет, я уж молчу о химии в продуктах, косметике.. прививках..

В России идет биологическая война благодаря попустительству его величества президента.

Цитата (roza9999, 10/03/2014 - 13:00:34):Но хочу добавить, обидно за молодое поколение, непроизвольно участвуют в программе Американцев, посеять в России жестокость и насилие, гомосексуализм, разврат .. .

Не нужно во всем Америку винить, как это модно делать в РФ. Ходите только на русские фильмы, игнорируйте иностранный продукт! Поражаюсь наиву или глупости людей...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
liluya =)))))))) я про тоже . наивный такой народ пошёл))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (liluya, 11/03/2014 - 00:55:11):В России идет биологическая война благодаря попустительству его величества президента.



Биологическая война идет везде. Вопрос тут стоит не так, либо вы хотите есть в принципе, либо у вас есть деньги жрать дорогую еду (здоровую). И это будет только ухудшаться. Скоро на биржу выйдет товар "питьевая вода". Все вопрос денег. Если бы мне завтра предложили на выбор: делать продукты, которые теоретически могут ухудшать здоровье и заработать 1 000 000 US, или нахрен ничего не делать и не заработать. Я бы наверное выбрал первое. Я уверен что и вы бы выбрали первое, но может только своему ребенку не давали бы эти продукты. Не морочь те друг другу голову, либо вы зарабатываете и едите хорошую еду, либо нет и вы в жопе. И так везде. Но в целом вы все равно помогаете человечеству, когда едите пластиковые пакеты, вы генетически модернизируете организм своих потомков. Поэтому второй выход, это много размножаться, ваши внуки, будут поглощать пластик как Суши✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Ничего. Ждал большего. Насчет разговоров - ну могли бы лучше. Но впрочем для американских фильмов без разговоров о всеобщей свободе не обойтись. Визуальный ряд интересный как всегда. Закос под комиксы местами напрягали (сцена первой битвы с персидскими кораблями плывущими с то ли с колоссальной волны то ли с водопада) но не сильно. Огорчило что историческую авантюру-интригу реального фемистокла, которую он совершил, чтобы обеспечить участие в битве спартанцев - заменили на куда менее интересные с сюжетной точки зрения потуги вымышленного фемистокла добиться этого красноречеем и ничем необоснованные отказы спартанцев, показанные в фильме. Но еще раз подчеркиваю фильм посмотреть вполне можно - 90процентов не пожалеет. Но помните психологи говорят, что впечатления обратно пропорциональны ожиданиям.

П.с. И на роль красавицы- противницы фемистокла могли бы пригласить красавицу. А то когда рассказывали в фильме про ее красоту я аж скривился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 13/03/2014 - 00:34:33






✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 17/03/2014 - 16:48:58):Где же вас столько "киноманов" берется-то?



Зак превзошел себя, Рассел Кроу...



Я тоже не понял, о каком кино идет речь то✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
сходили на фильм. ну конечно, он так себе. поржали на коня, поскольку уже прочитали отзывы и про коня были в курсе.

много крови, действительно как из бутылки.

но мне понравилось, морское сражение, когда греки штурмовали корабли персов пополам. супер!!

но вообще-тоо наверно поставлю 6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
Так пошли...

AlessaN
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Дa... почитал Коммона и впал в оцепенение - он серьезно или шутит (особенно насчет правдивого и достоверного). Если шутка, то она классная.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Я правда не понимаю. В реальной истории связанной с этим сражением/войной все действительно было весьма интересно. Персов победили за счет мощного прежде всего афинского флота. Но что бы его построить Фемистоклу пришлось обманывать Афины, граждане которой не верили в серьезную войну с Персией. Он предложил им построить флот для нападения на гречческого конкурента по морской торговле. Что касается самой битвы там еще интереснее было. Греки собрались уже вместе включая спартанцев, но были слабее и в ситуации прорыва персов в Грецию собирались разойтись по своим полисам для их защиты. Фемистокл за день перед этим направил к персам перебежчика который им честно все рассказал и предложил закупорить пролив чтобы потом не гоняться за всеми по каждому полису и персы на это пошли. При этом так как пролив был узкий они лишились преимуществ - лучшей маневренности (греки как моряки тогда были не ахти) и возможности обойти с флангов за счет большего числа кораблей. При этом греки не смогли разбежаться и сражались все вместе.

Это считается историческими фактами и они куда интереснее поворотов сюжета в фильме.

Каким же ..... надо быть чтобы сочинить сюжет более неинтересный чем реальность. Правда фильм делали по комиксу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А мне понравилось! Если не докапываться к ист.фактам.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.5 300 спартанцев: Расцвет империи
300 спартанцев: Расцвет империи боевик, драма, 2013, США
