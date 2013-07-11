«Тихоокеанский рубеж»: Рецензия Киноафиши

«Тихоокеанский рубеж», если кто не знает, – это фильм-поминки. Поминки по «Хребтам Безумия», которые Гильермо дель Торо, ведомый милым его сердцу Лавкрафтом, должен был создать для Universal, под продюсерским крылом Джеймса Кэмерона и с Томом Крузом в главной роли; но в 2011 году Universal закрыла проект, потопив одну из самых интересных задумок современного кинематографа. Боссы компании требовали непременного рейтинга PG-13, а какой там, к черту, PG-13 – в этом лавкрафтовском царстве боли и отчаяния, в сценарии, где ни женских персонажей, ни юмора, ни хеппи-энда, но лишь тотальный ужас и леденящий мрак, а в финале такая безысходность, что хоть прямо сейчас иди и вешайся на собственном желудочно-кишечном тракте… Дель Торо, однако, не повесился, не вспорол и не вскрыл: он снял лихой, разухабистый экшен в стиле «Годзилла против Трансформеров», адреналиновую летнюю ахинею, где вместо полярного подземного города, в котором должно было развернуться действие «Хребтов Безумия», фигурирует тихоокеанский разлом между литосферными плитами. Через этот подводный аэропорт Ктулхово поднимаются твари из иного измерения, похожие то на динозавров, то на Чужих, то еще на каких-нибудь героев современного хоррор-пантеона, причем все – клоны единой матрицы, управляемые другой, еще более древней расой иномирных поработителей, почти как в «Хребтах Безумия». Против вышеупомянутых наследников Годзиллы, Гамеры и прочих фигурантов сериалов-токусацу выдвигаются ретрофутуристические роботы в духе Neon Genesis Evangelion, движимые сдвоенным (а то и строенным, а то и вовсе расстроенным) сознанием пилотов, сидящих внутри; пока же робо-«егеря» бьют по сусалам, по печени и по самолюбию монстров-кайдзю, к унифицированному сознанию последних подключаются двое безумных ученых, пародирующих кое-какие сюжеты немецкого экспрессионистского кинематографа. Весь этот «Лавкрафт навыворот» оснащен множеством пародийных довесков, превосходящих своей значимостью пафосные клише основной интриги. Тут и чета Кайдановских (либо брат и сестра: подробности не указаны), которые в одиночку семь лет обороняли Сибирь от монстров, и хозяин гонконгского черного рынка кайдзюшных органов Ганнибал Чау в исполнении Рона Перлмана, в ботинках с золотыми носами, свято верящий в великого карфагенского полководца Ганнибала (а заодно, видимо, и в Ганнибала Лектера). Занимательно, что китайский черный рынок органов послужил причиной апокалипсиса в «Мировой войне Z» Макса Брукса (из фильма этот мотив убрали, дабы не нервировать китайских цензоров, которые, впрочем, всё равно дали зомби от ворот поворот), – здесь же он оказывается одним из самых интенсивных экономических последствий войны с аквапришельцами. Ну и наконец, для любителей шизофренических психодрам Гильермо дель Торо припас японскую девочку с красной туфелькой, пережившую в детстве визит всепоглощающего, бескомпромиссного ужаса и теперь, по достижении совершеннолетия, переживающую его вновь и вновь. Собственно, фильм так и можно было бы озаглавить – «Дневники Красной Туфельки», если бы это название уже не занял одноименный эротический сериал, снятый под патронатом Залмана Кинга. Впрочем, от Залмана до Стивена Кинга (и наоборот) – всего один шаг: Лавкрафт не даст соврать, а если и даст, то потом мало не покажется…

Сергей Терновский