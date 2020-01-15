«Сквозь снег»: Рецензия Киноафиши

Мир вроде как закончился — эксперименты ученых в который раз сыграли с человечеством дурную шутку. Земля переживает новый Ледниковый период, города и деревни сковал лютый холод. Немногие выжившие нашли приют на странном футуристичном поезде, построенном эксцентричным богачом Уилфордом (Эд Харрис). Снежный постапокалипсис, правда, ничего не изменил в структуре общества — даже после Конца Света человечество находится в плену зверского капитализма. Как иначе объяснить то, что этот поезд делится внутри на вагоны, явно маркированные как аристократические или пролетарские?

И революция рано или поздно грядет — недовольные низы терпят лишения, пока в один прекрасный момент не узнают, что охрана уже давно растратила все боеприпасы, подавляя предыдущие восстания. Движение от хвоста поезда до головы состава возглавляет бородатый идеалист-юнец Кертис (Крис Эванс) и его попутчики — младший товарищ Эдгар (Джейми Белл) и корейский инженер Намгун Мин Су (Сон Кан Хо). Вагон за вагоном, труп за трупом — революция требует крови, пота, слез и пахнет машинным маслом.

Сквозь снег

Один из самых видных корейских кинематографистов Пон Джун Хо уже давно является звездой мировой режиссуры — и создателем крайне непохожих друг на друга фильмов. Суровый детектив («Воспоминания об убийстве», 2003), развеселый кайдзю-блокбастер («Вторжение динозавра», 2006), мрачная фестивальная драма («Мать», 2009) и антикапиталистическая фантастика («Окча», 2017») — Пон доказал, что может если не все, то очень многое. При всей разноплановости его фильмов у них все-таки есть кое-что общее — злобный посыл «eat the rich», долой угнетателей и зажравшихся буржуев.

Последний и самый громкий успех в его карьере — прошлогодние «Паразиты», которые без особого труда взяли Золотую пальмовую ветвь, а сейчас нацелились на «Оскар». Сатирический триллер с хичкоковскими аллюзиями говорит о понятных всем вещах: капитализм порождает зло, генерирует в своей зловещей экономической лаборатории ненависть, поэтому даже беднота не обладает добрым сердцем, а лишь хочет любыми неправдами выбиться в люди.

Менее обласканный международным вниманием и куда более фантастический «Сквозь снег» (экранизация французского комикса Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта) разыгрывает примерно тот же конфликт. Капитализм показан в совсем гротескных декорациях: за окном бесконечные заснеженные руины, общество трясется и позволяет эксплуатировать даже детей, но ничто не может изменить эту чертову систему, которая нарезает круг за кругом по заранее намеченным рельсам. Чух, чух, чух.

Сквозь снег

После премьеры в 2013 году «Сквозь снег» так и не доехал до России — и наконец-то прибывает к нашему вокзалу сейчас, ни на грамм не потеряв актуальности или визуальной мощи. Пон Джун Хо создает по-настоящему динамичные экшн-сцены (например, бойню на топорах в слоу-мо) и все еще давит на больное — нам каждый раз обещают перемены, но они невозможны, покуда революция спускается сверху и выступает орудием внутренних чисток.

Впрочем, выход есть — и тут скромно умолкаем, дабы еще не видевшие фильм могли сами посмотреть развязку в кинотеатрах. «Сквозь снег» не способен увлечь искушенную аудиторию так, как это сделали «Паразиты», — он менее тонкий, более нарочитый и местами откровенно чрезмерный (как персонаж Тильды Суинтон в роскошном меховом манто). И все-таки в этом его сила: в прозрачных грубоватых метафорах и карикатурной революции, которая вершится с топориком наперевес. Такой фильм мог бы снять Эйзенштейн: обильные крупные планы, левацкий экшн и неистребимая вера в грядущую победу пролетариата. Да, Пон Джун Хо предлагает плакатные лозунги, зато с каким изяществом его герои поскальзываются на мертвых рыбинах в самый неподходящий момент.

Марат Шабаев