«Оз: Великий и Ужасный»: Рецензия Киноафиши

Правопреемники Уолта Диснея и продюсер Джо Рот, постановщик Freedomland, продолжают сочинять предисловия и послесловия к классическому волшебству, царствующему на протяжении последнего столетия в англосаксонских умах. Если действие бёртоновской «Алисы в Стране чудес» происходит через примерно двенадцать с половиной лет после исходных приключений, рожденных кэрролловским воображением, то сюжет, сочиненный авторами Oz the Great and Powerful (один из этих авторов, пулитцеровский лауреат Дэвид Линдси-Эбер, – создатель, оцените иронию судьбы, пьесы «Кроличья нора» и сценария к соответствующему фильму), рассказывает предысторию волшебника страны Оз и то, как он дошел до жизни такой.

Собственно, перед Сэмом Рэйми открывалась почти необозримая перспектива. Можно было последовать за Джоном Бурманом, в чьем гениальном «Зардозе» (Zardoz – это акроним-ошметок от Wizard of Oz) предстало метафизическое зазеркалье утопии; можно было – за Терри Гиллиамом, у которого в «Воображариуме доктора Парнаса» мастер фокусов пытается в самом сердце иллюзиона спастись от азартно играющего дьявола; наконец, в число вероятных образцов стопудово входил «Престиж» Кристофера Нолана, благо и там и там неспроста фигурирует на стыке циркового трюка и физики Томас Эдисон (в Oz the Great and Powerful ему посвящена целая лекция, прочитанная фарфоровой девочке). Но Сэм Рэйми, отец трех «Человеков-пауков», одного «Человека тьмы» и целой армии «Зловещих мертвецов», поступил так, как только и мог поступить глава столь сомнительного и шаткого семейства. Магическая телепортация ярмарочного фокусника Оза из черно-белого Канзаса 1905 года в одноименную ему аляповато-анилиновую страну Оз устроена лишь затем, чтобы предъявить очередную победу ласково-жуликоватого добра над столь же игрушечным злом, достигнутую посредством ряда простодушных приключений. Как всегда в таких случаях, звучит бессменная фраза «Нас немного, но нас не сломить!». Иногда, правда, Рэйми и его соавторов невольно заносит в пространство, на которое бы облизнулся сам Джордж Оруэлл, – это когда добрая ведьма восклицает: «Мы сильны, едины и непреклонны, и волшебник ведет наши ряды!» Кроме подобных реверансов в сторону Адольфа, Бенито, Иосифа и примкнувшего к ним Председателя Мао, создатели Oz the Great and Powerful периодически отвешивают остросовременные шуточки. Так, между табличками-указателями Emerald City и Dark Forest висит табличка China Town, а летающая мартышка-портье предлагает «улучшить инфраструктуру и обновить кирпичи на желтой дороге» (в этот момент на заднем плане дергаются чудовищнейше нарисованные, деревянные кони, наглядно демонстрирующие, что продюсерам не хватило денег на анимацию). Местами картина даже не лишена игривых эротизированных двусмысленностей: «Он действительно волшебник, если заставил меня испытать такое». Мила Кунис плачет кислотой и жует генно-модифицированное яблоко (элегантный режиссерский книксен перед «Белоснежкой»), Джеймс Франко весь фильм глуповато улыбается (Роберт Дауни-младший, изначально планировавшийся на заглавную роль, сыграл бы в тысячу раз лучше), а история почти чеховских трех сестер заканчивается тем, что одна из них превращается в женский аналог Халка. Остальное совсем уж банально.

Рэйми мог бы сделать свое новое творение чуть более самоироничным, представь он путешествие в страну Оз результатом падения с воздушного шара, со ступенек циркового вагончика или следствием энергичного хука разъяренного силача (в начале фильма подобных телодвижений навалом, да и параллелизм персонажей (например, канзасская возлюбленная фокусника идентична с доброй ведьмой, а его канзасский же помощник наделяет своим голосом и сказочного помощника – мартышку-портье) подталкивает именно к такому ходу), но всё здесь – абсолютно и беспардонно чистая монета. Несмотря на сплошное профессиональное надувательство «в анамнезе».

Сергей Терновский