«Элизиум - рай не на Земле»: Рецензия Киноафиши

Йоханнесбуржец Нилл Бломкамп, в одночасье прославившийся своим умным, хлестким и ярким «Районом № 9», особенно пришелся ко двору в Голливуде – в тот момент, когда иронически-меланхольная эпоха постмодерна сменилась временем «новой искренности» и энергично растущего социального активизма и когда антикапиталистический протест стал одним из знамен «большого кино»: «Время», «Вспомнить всё», «Голодные игры», «Параллельные миры»… По сути, в «Элизиуме» Бломкамп воспроизвел свою прежнюю поэтику трущоб и гетто, только вместо креветкообразных пришельцев, колоритно кишащих в сердце йоханнесбургской помойки, он запечатлел испаноязычных люмпенов, населяющих Лос-Анджелес середины XXII века, снятый, кстати, в Мехико. Панорама грядущего Лос-Анджелеса изрядно смахивает на соответствующий кадр из блестящей сатирической антиутопии Майка Джаджа «Идиократия», зато огромная космическая станция «Элизиум», где обитают в неге и роскоши сильные мира сего, срисована со «Стэнфордского тора» – проекта космической колонии, который в 1975 году предложили НАСА студенты Стэнфордского университета. Не вполне, правда, понятно, как на означенном торе, то есть, по-русски говоря, бублике, удерживается атмосфера, но это одна из условностей, выдвигаемых режиссером в качестве постулатов. Другая условность – медицинские капсулы «Элизиума», сделанные по образцу томографов и способные за минуту-полторы излечить всё: от лимфобластного лейкоза IV стадии до ликвидации ротовой полости в процессе срабатывания гранат и разрывных патронов. Но это, в сущности, метафоры: элите причитаются любые блага, включая чистейший воздух, держащийся буквально на честном слове, и почти вечную жизнь, простому же люду достаются лишь рабский труд за нищенскую плату, прелести подпольной медицины (чего стоит сцена с ввинчиванием шурупов в черепную коробку!), свирепость роботизированного правосудия и радиационное облучение. Отсюда, в силу парадоксальных законов шоу-бизнеса, следует только одно – революция и упразднение социальной несправедливости.

Конечно (приоткроем страшную тайну сюжета!), революция победит: это главная кинематографическая мечта Голливуда, стригущего с таких сюжетных развязок неплохие купоны и слегка забывающего о том, что любая революция первым делом сметет сам Голливуд, многолетне повинный в зарабатывании денег на идеологическом обмане населения. Конечно, будут история любви, сентиментальные заходы в детство (с трогательными обещаниями и возвышенными мечтами), спасение смертельно больной девочки, бои киборгов и много других непременных вещей, без которых блокбастер не блокбастер и большое кино не в радость. Но все это сделано очень хорошо: со вкусом, изобретательно, с великолепным чувством ритма, с графической отточенностью изображения. Косящий под латиноамериканца Мэтт Деймон, может быть, и проигрывает нищей йоханнесбургской креветке, зато его герой оказался, во всяком случае, в пространстве внятной социальной мысли и мастерски пульсирующего экшен. Что уже немало.

Сергей Терновский