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Дюна Дюна
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Dune

Дюна, 1984

1984 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Обладая необычайным свойством сворачивать пространственно-временной континуум и расширять сознание, редкое наркотическое вещество, известное как меланж, является самым ценным товаром в известной вселенной. В 10191 враждующие кланы, дома Атрейдесов и Харконненов, борются за власть над планетой Арракис, где добывают меланж. Молодой сын герцога Лето Атрейдеса, Пол, бежит на опасную экзопланету, где присоединяется к пустынному племени голубоглазых фрименов, таким образом исполняя древнее пророчество об «Избранном», который приведет их к свободе. Но сможет ли неопытный, но дальновидный Пол выполнить свое предназначение?

  • Ради этого фильма сценарист и режиссер Дэвид Линч отказался от постановки шестой части «Звездных войн», сказав Джорджу Лукасу: «Это твое дело, а не мое».
  • Костюмы, которые носят члены гильдии, на самом деле являются мешки для трупов, которые были найдены в заброшенной пожарной части начала 1920-х годов. До съемок мешки уже были в использовании, что скрывали от актеров до завершения съемок.
  • Выражение «Квизац Хадерах», сказанное Алией в последней фразе фильма, буквально означает на иврите «прыгать с дороги». Термин упоминается в Талмуде и еврейских легендах, подразумевая мгновенное путешествие между двумя далекими местами.

Планета Арракис, также известная под названием Дюна, год 10991. Это арена борьбы между злом и благородством, мир тончайших и опаснейших интриг. Гигантские песчаные черви длиной в целую милю сторожат бесценное сокровище — меланжевую пряность, позволяющую путешествовать сквозь Пространство и Время. Тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Народ Дюны ожидает пришествия Мессии, который поведет их на священную войну против династии злобных Харконненов. И Мессия является. Им становится юный Пол Атрейдес, сын герцога Лито, предательски убитого Харконненами с одобрения Императора. Полу предстоит великая миссия, которая навсегда изменит судьбу всей галактической империи…

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 27 июля 1984
Премьера онлайн 1 мая 2020
Премьера в мире 27 июля 1984
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Линч
Дэвид Линч
В ролях
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Франческа Аннис
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Ричард Джордан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дюна 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дэвиду Линчу было бы интересно выпустить режиссерскую версию своей «Дюны» Об этом режиссер рассказал в свежем интервью.
Написать
18 апреля 2022 11:06
Ридли Скотт отказался экранизировать «Дюну», прежде чем за фильм взялся Дэвид Линч Ему требовался больший бюджет.
Написать
1 декабря 2021 16:28
Ученые пришли к выводу, что люди смогли бы выжить на планете, подобной Арракису из «Дюны» Но им пришлось бы очень несладко.
Написать
25 ноября 2021 10:59
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