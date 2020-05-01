Дюна, 1984

Планета Арракис, также известная под названием Дюна, год 10991. Это арена борьбы между злом и благородством, мир тончайших и опаснейших интриг. Гигантские песчаные черви длиной в целую милю сторожат бесценное сокровище — меланжевую пряность, позволяющую путешествовать сквозь Пространство и Время. Тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Народ Дюны ожидает пришествия Мессии, который поведет их на священную войну против династии злобных Харконненов. И Мессия является. Им становится юный Пол Атрейдес, сын герцога Лито, предательски убитого Харконненами с одобрения Императора. Полу предстоит великая миссия, которая навсегда изменит судьбу всей галактической империи…