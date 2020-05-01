Дюна, 1984

Обладая необычайным свойством сворачивать пространственно-временной континуум и расширять сознание, редкое наркотическое вещество, известное как меланж, является самым ценным товаром в известной вселенной. В 10191 враждующие кланы, дома Атрейдесов и Харконненов, борются за власть над планетой Арракис, где добывают меланж. Молодой сын герцога Лето Атрейдеса, Пол, бежит на опасную экзопланету, где присоединяется к пустынному племени голубоглазых фрименов, таким образом исполняя древнее пророчество об «Избранном», который приведет их к свободе. Но сможет ли неопытный, но дальновидный Пол выполнить свое предназначение?
Планета Арракис, также известная под названием Дюна, год 10991. Это арена борьбы между злом и благородством, мир тончайших и опаснейших интриг. Гигантские песчаные черви длиной в целую милю сторожат бесценное сокровище — меланжевую пряность, позволяющую путешествовать сквозь Пространство и Время. Тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.
Народ Дюны ожидает пришествия Мессии, который поведет их на священную войну против династии злобных Харконненов. И Мессия является. Им становится юный Пол Атрейдес, сын герцога Лито, предательски убитого Харконненами с одобрения Императора. Полу предстоит великая миссия, которая навсегда изменит судьбу всей галактической империи…