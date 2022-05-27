Однажды в Америке, 1983

В «ревущие двадцатые» в бедном еврейском квартале встретились и стали лучшими друзьями несколько отчаянных парней. Дэвид по прозвищу Лапша, Макс Беркович, Простак Патрик, малыш Доминик, Косой и толстяк Мо – все они мечтали о лучшей жизни для себя и своих близких. Приятели поклялись друг другу, что во что бы то ни стало добьются поставленной цели. Вскоре предприимчивые парни становятся королями преступного мира. Они решают сорвать большой куш – ограбить Федеральный резервный банк и обогатиться на всю жизнь. В тот знаменательный день Лапша не смог быть рядом с друзьями, а когда узнал, что из-за предательства Макса все они погибли, поклялся отомстить…