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Однажды в Америке Однажды в Америке
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Once upon a Time in America

Однажды в Америке, 1983

1983 / США / Италия
8.0 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В «ревущие двадцатые» в бедном еврейском квартале встретились и стали лучшими друзьями несколько отчаянных парней. Дэвид по прозвищу Лапша, Макс Беркович, Простак Патрик, малыш Доминик, Косой и толстяк Мо – все они мечтали о лучшей жизни для себя и своих близких. Приятели поклялись друг другу, что во что бы то ни стало добьются поставленной цели. Вскоре предприимчивые парни становятся королями преступного мира. Они решают сорвать большой куш – ограбить Федеральный резервный банк и обогатиться на всю жизнь. В тот знаменательный день Лапша не смог быть рядом с друзьями, а когда узнал, что из-за предательства Макса все они погибли, поклялся отомстить…

  • К моменту завершения съемок общее количество отснятого материала составляло около десяти часов. Режиссер Серджио Леоне планировал выпустить два фильма продолжительностью три часа каждый, но по просьбе продюсеров сократил фильм до 3 часов 49 минут. 
  • Работа над фильмом заняла немало времени. Композитор Эннио Морриконе успел закончить партитуру еще до того, как картина была полностью снята.
  • Роль Дэвида «Лапши» Ааронсона предлагали Аль Пачино и Джеку Николсону, но актеры отказались от участия в картине. 
  • В начале фильма телефон звонит в общей сложности 24 раза.

Лента повествует о вечных ценностях - дружбе, любви и преданности, прошедших проверку на прочность в ходе гангстерских разборок в Нью-Йорке 1930-х годов. Это история жизни нескольких друзей и девушки, пронесших через всю жизнь боль предательства, мести и мук совести.

8.0 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 3 часа 47 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 20 мая 1984
Премьера онлайн 27 мая 2022
Премьера в мире 20 мая 1984
Возраст 16+
Режиссер
Серджио Леоне
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Трит Уильямс
Джо Пеши
Джо Пеши
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Однажды в Америке 8 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 17:30
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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саундтрек фильма Однажды в Америке
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