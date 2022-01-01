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Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок
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Пеппи Длинныйчулок, 1984

1984 / СССР
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь маленького тихого городка переворачивается с ног на голову, когда в нем решает поселиться новая обитательница – юная Пеппи Длинныйчулок. Пеппи – жизнерадостная, ловкая и очень самостоятельная девочка, которая путешествует одна на лошади со своим чемоданом. Ее мама умерла давным-давно, а папа – капитан Эфраим – пропал во время очередного плавания. На новом месте героиня быстро заводит себе друзей – Томми и Аннику, с удовольствием участвующих в забавах озорной подруги. Но не все складывается просто: дамы из попечительского совета намереваются отправить девочку в детский дом, а на таинственный чемодан Пеппи уже положила глаз банда местных жуликов.

  • Фильм создан по мотивам повести «Пеппи поселяется на вилле «Курица» (1945) шведской писательницы Астрид Линдгрен.
  • До работы над этой картиной режиссер Маргарита Микаэлян успела снять телефильм «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1971), поставленный по еще одной популярной повести Астрид Линдгрен. Также за основу Микаэлян взяла знаменитый спектакль Театра сатиры.
  • Съемки сцены, в которой персонажи Михаила Боярского и Льва Дурова бросаются в море, чтобы спасти Пеппи, снимались поздней осенью в Таллине, при достаточно низких температурах. Боярский и Дуров отсняли эпизод сами, без участия дублеров.
  • Большим плюсом для исполнительницы роли Пеппи Светланы Ступак стали ее занятия акробатикой: благодаря им юная актриса могла самостоятельно исполнять необходимые для роли трюки.

Маленький приморский городок жил очень чинной, очень правильной — словом, очень скучной жизнью. И вдруг в нем появилась возмутительница спокойствия, веселая выдумщица Пеппи. Многим казалось, что она постоянно врет. А она просто любила рассказывать сказки.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в России 6 июня 1984
Премьера в мире 6 июня 1984
Возраст 0+
Режиссер
Маргарита Микаэлян
В ролях
Светлана Полякова
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Федор Стуков
Елизавета Никищихина
Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пеппи Длинныйчулок 1 постер
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Пеппи Длинныйчулок
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