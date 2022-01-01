Пеппи Длинныйчулок, 1984

Жизнь маленького тихого городка переворачивается с ног на голову, когда в нем решает поселиться новая обитательница – юная Пеппи Длинныйчулок. Пеппи – жизнерадостная, ловкая и очень самостоятельная девочка, которая путешествует одна на лошади со своим чемоданом. Ее мама умерла давным-давно, а папа – капитан Эфраим – пропал во время очередного плавания. На новом месте героиня быстро заводит себе друзей – Томми и Аннику, с удовольствием участвующих в забавах озорной подруги. Но не все складывается просто: дамы из попечительского совета намереваются отправить девочку в детский дом, а на таинственный чемодан Пеппи уже положила глаз банда местных жуликов.