Наступило на Руси знойное лето. На зеленой поляне водят хороводы девушки и парни, смеются, поют, выбирают себе пару по сердцу. Одна лишь красавица Синеглазка стоит в стороне и печалится, ведь ее возлюбленный Никитушка попал в плен к Змею Горынычу. Проклятый Змей прилетел к девушке и предложил ей выйти за него замуж, жить в его роскошном дворце и носить дорогие наряды и украшения. Отказала Горынычу Синеглазка, а он рассердился и принялся жечь огнем все вокруг… Неужели не найти спасения Синеглазке и земле русской?