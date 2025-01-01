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Синеглазка

Sineglazka 18+
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О фильме

Наступило на Руси знойное лето. На зеленой поляне водят хороводы девушки и парни, смеются, поют, выбирают себе пару по сердцу. Одна лишь красавица Синеглазка стоит в стороне и печалится, ведь ее возлюбленный Никитушка попал в плен к Змею Горынычу. Проклятый Змей прилетел к девушке и предложил ей выйти за него замуж, жить в его роскошном дворце и носить дорогие наряды и украшения. Отказала Горынычу Синеглазка, а он рассердился и принялся жечь огнем все вокруг… Неужели не найти спасения Синеглазке и земле русской?

  • В основу мультфильма легла русская народная сказка. 
  • Режиссер «Синеглазки» Иван Аксенчук в своем творчестве не раз обращался к русскому фольклору. Сказочные и былинные сюжеты положены в основу таких его мультфильмов, как «Сказка сказывается» (1970), «Молодильные яблоки» (1974), «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (1978). 
  • Мультфильм стилизован под палехскую роспись, для которой характерно обращение к песенным, былинным и сказочным сюжетам. Известны такие палехские миниатюры, как «Василиса Прекрасная» И.П. Вакурова, «Снегурочка» Т.И. Зубковой, «Жар-птица» А.В. Котухина. 
  • В 1985 году мультфильм был отмечен призом «Бронзовый гриф» на Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Италии.

Веселились в одном русском городе молодцы и красавицы: танцевали, плясали, хоровод водили. И у всех у них была пара, кроме одной девушки, прекрасной Синеглазки, которая ждала своего возлюбленного. А он в это время воевал и помогал тем, кто в нем нуждался.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 января 1984
Дата выхода
1 января 1984 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Sineglazka, A Blue-Eyed Girl, Синеглазка
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Татьяна Шабельникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Синеглазка

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