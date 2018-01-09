Индиана Джонс и Храм судьбы, 1984

Индиана Джонс объединяется с певицей из ночного клуба по имени Вильгельмина Скотт и двенадцатилетним китайским мальчиком по имени Шорт Раунд. Они попадают в маленькую и бедную индийскую деревню, жители которой верят, что злые духи забрали всех их детей после пропажи из святилища священного драгоценного камня. Герои обнаруживают великий таинственный ужас, окружающий заминированный храм, известный как Храм Судьбы. Тем временем племя тугов пытается вернуть былые силы, веря, что с силой всех пяти камней Шанкары они смогут править миром. Индиана должен спасти потерянных детей, завоевать Вилли и раскрыть тайны Храма Судьбы.