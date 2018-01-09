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Индиана Джонс и Храм судьбы Индиана Джонс и Храм судьбы
Киноафиша Фильмы Индиана Джонс и Храм судьбы
Indiana Jones and the Temple of Doom

Индиана Джонс и Храм судьбы, 1984

1984 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Индиана Джонс объединяется с певицей из ночного клуба по имени Вильгельмина Скотт и двенадцатилетним китайским мальчиком по имени Шорт Раунд. Они попадают в маленькую и бедную индийскую деревню, жители которой верят, что злые духи забрали всех их детей после пропажи из святилища священного драгоценного камня. Герои обнаруживают великий таинственный ужас, окружающий заминированный храм, известный как Храм Судьбы. Тем временем племя тугов пытается вернуть былые силы,  веря, что с силой всех пяти камней Шанкары они смогут править миром. Индиана должен спасти потерянных детей, завоевать Вилли и раскрыть тайны Храма Судьбы.

  • Д.Р. Наннакара, сыгравший шамана из деревни, не знал ни слова по-английски. Он произносил свои строки фонетически, повторяя за режиссером Стивеном Спилбергом, который подсказывал ему. Поэтому паузы в его монологах были не для драматического эффекта, а потому, что он ждал, пока Спилберг подскажет следующую реплику. 
  • В эпизоде «Багажная камера» Кейт Кэпшоу действительно была покрыта более чем двумя тысячами насекомых. Перед сценой она принимала успокоительные, чтобы избавиться от страха, и позже утверждала, что «они определенно сработали».
  • Амриш Пури побрил голову для роли Мола Рама. Это произвело такое впечатление и на него, и на публику, что актер решил сохранить этот облик и вскоре стал одним из самых популярных кинозлодеев Индии.

Вторая часть невероятных похождений прославленного археолога и искателя приключений Индианы Джонса. В этот раз бесстрашный доктор Джонс совершит путешествие в сердце Гималаев вместе с ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником Коротышкой. Здесь, среди величественных гор, археологу и его спутникам предстоит столкнуться кровавым культом поклонения древней Богине Смерти – Кали. Станет ли Индиана следующим несчастным, погибшим на жутком алтаре человеческих жертвоприношений, или ему, как всегда, удастся вырваться из цепких лап страха и разобраться со злодеями.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 8 мая 1984
Премьера в мире 8 мая 1984
Возраст 6+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Кейт Кэпшоу
Амриш Пури
Амриш Пури
Рошан Сет
Филип Стоун
Все актеры и съемочная группа
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Индиана Джонс и Храм судьбы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Yazev_Vladimir 9 января 2018, 01:20
Индиана Джонс и Храм Судьбы

Эта статья предназначена для людей кто либо не смотрел этот фильм либо хочет посмотреть.
Ну или для людей у которых… Читать дальше…
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