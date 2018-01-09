Индиана Джонс и Храм судьбы, 1984

Индиана Джонс объединяется с певицей из ночного клуба по имени Вильгельмина Скотт и двенадцатилетним китайским мальчиком по имени Шорт Раунд. Они попадают в маленькую и бедную индийскую деревню, жители которой верят, что злые духи забрали всех их детей после пропажи из святилища священного драгоценного камня. Герои обнаруживают великий таинственный ужас, окружающий заминированный храм, известный как Храм Судьбы. Тем временем племя тугов пытается вернуть былые силы, веря, что с силой всех пяти камней Шанкары они смогут править миром. Индиана должен спасти потерянных детей, завоевать Вилли и раскрыть тайны Храма Судьбы.
Вторая часть невероятных похождений прославленного археолога и искателя приключений Индианы Джонса. В этот раз бесстрашный доктор Джонс совершит путешествие в сердце Гималаев вместе с ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником Коротышкой. Здесь, среди величественных гор, археологу и его спутникам предстоит столкнуться кровавым культом поклонения древней Богине Смерти – Кали. Станет ли Индиана следующим несчастным, погибшим на жутком алтаре человеческих жертвоприношений, или ему, как всегда, удастся вырваться из цепких лап страха и разобраться со злодеями.
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