Скоро в прокате «Семь вёрст до рассвета»
Только большое чувство

, 1984
No Small Affair
США / комедия / 18+
О фильме

Действие фильма происходит в Сан-Франциско. Главный герой - Джон Крайер, шестнадцатилетний парень, которого интересует только фотография и ничего более. Он не умеет общаться с людьми и легкомысленно настроен к девушкам своего возраста. Однажды он случайно фотографирует красивую девушку около воды, и слышит, как она поет в ночном клубе Норт-Бич. Он решает помочь ее карьере поднятся и тратит все свои деньги ради того, чтобы ее фото было помещено сверху 175 такси Сан-Франциско. В результате ее приглашают в Лос-Анджелес записывать пластинку, но перед отъездом происходит неизбежное...

В ролях

Джон Крайер
Деми Мур
Джордж Уэндт
Питер Фрешетт
Элизабет Дэйли
Энн Уэджуорт
Режиссер Джерри Шатцберг
Сценарист Крэйг Болотин, Terence Mulcahy
Композитор Руперт Холмс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 9 ноября 1984
Дата выхода
9 ноября 1984 Россия 18+
9 ноября 1984 Казахстан
9 ноября 1984 США
9 ноября 1984 Украина
16 марта 1985 Япония G
MPAA R
Сборы в мире $4 994 094
Производство Delphi II Productions
Другие названия
No Small Affair, Amor en foco, Eine starke Nummer, Pris sur le vif, Click, Click, Custou Mas Valeu, Fotós szerelem, Kjærlighet ved første blikk, Klick, Klik - kohtalokas kuva, Ozbiljna ljubav, Um Caso Muito Sério, Una cotta importante, Una gran aventura, Wielkie uczucie, Όσο θα υπάρχει αγάπη, Σιγά τον πολυέλαιο, Не е шега работа, Только большое чувство, 恋人ゲーム

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Charles Cummings Иногда кажется, что ничего не получается. Хуже всего — когда вроде бы всё почти складывается, а потом разваливается. Если жизнь такая, как люди это выдерживают?

