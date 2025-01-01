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Киноафиша Фильмы Лев Толстой

Лев Толстой

Lev Tolstoy 18+
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О фильме

Картина посвящена двум последним годам из жизни Льва Николаевича Толстого – времени, когда писатель переживал семейную драму и личностный кризис, которые в итоге подтолкнули его к уходу из Ясной Поляны.

  • Большую часть сцен снимали в Ясной Поляне – как внутри усадебного дома, так и на территории вокруг него.
  • Режиссерская работа Герасимова была отмечена призами на Международном кинофестивале в Карловых Варах и на Всесоюзном кинофестивале в Минске.
  • В сентябре 1910 года была снята на пленку прогулка Льва Николаевича Толстого и его супруги Софьи Андреевны в Ясной Поляне. Ровно 73 года спустя, также в сентябре, Сергей Герасимов приступил к съемкам.
  • Главную роль в фильме сыграл сам Сергей Герасимов. По воспоминаниям профессора ВГИКа Натальи Фокиной-Кулиджановой вспоминала, режиссеру был интересен и в чем-то созвучен кризис, который Лев Николаевич переживал на закате своих дней.
  • Вопреки распространенному актерскому суеверию Сергей Герасимов отказался от услуг дублера и сам лег в гроб в сцене с похоронами Толстого.
  • Писатель Олег Хафизов, принимавший участие в съемках в качестве статиста, позже написал иронический документальный рассказ “Похороны Толстого”.

Фильм-хроника состоит из двух частей — «Бессонница» и «Уход». Зритель встречается с великим русским писателем в последние годы его жизни (1908-1910), однако воспоминания Льва Толстого возвращают нас и к событиям его молодости, и к поре решительного и страстного перелома в его взглядах. Финал — трагический уход из Ясной Поляны и смерть, ставшая началом бессмертия.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 48 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 11 мая 1984
Дата выхода
26 октября 1984 Россия 0+
26 октября 1984 СССР
5 ноября 1984 Чехословакия
Производство Киностудия имени М. Горького, Slovenská filmová tvorba Koliba (SFT), Sovinfilm
Другие названия
Lev Tolstoy, Лев Толстой, Leo Tolstoi, Leo Tolstoj, Lev Tolstoi, Lev Tolstoj, Lev Tolsztoj, Levas Tolstojus, Lew Tołstoj, The Death of Lev Tolstoy, Tolstoy
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
Тамара Макарова
Тамара Макарова
Борживой Навратил
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Екатерина Васильева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
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Лев Толстой

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