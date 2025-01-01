Картина посвящена двум последним годам из жизни Льва Николаевича Толстого – времени, когда писатель переживал семейную драму и личностный кризис, которые в итоге подтолкнули его к уходу из Ясной Поляны.
Фильм-хроника состоит из двух частей — «Бессонница» и «Уход». Зритель встречается с великим русским писателем в последние годы его жизни (1908-1910), однако воспоминания Льва Толстого возвращают нас и к событиям его молодости, и к поре решительного и страстного перелома в его взглядах. Финал — трагический уход из Ясной Поляны и смерть, ставшая началом бессмертия.
|26 октября 1984
|Россия
|0+
|26 октября 1984
|СССР
|5 ноября 1984
|Чехословакия