5.2
5.2

Взломщики

, 1984
Crackers
США / комедия, криминал / 18+
О фильме

По улицам Сан-Франциско болтается куча бездельников, среди которых обнаруживаются и наши герои, — закоренелые тунеядцы Уэслейк и Торт. По непостижимой причине, именно на этих лодырей скряга Гарви, собравшийся уехать на денёк-другой, решается оставить свой драгоценный ломбард. Новоявленных «сторожей» посещает желание обчистить ломбард, а заодно вернуть заложенную туда гитару: Уэслейк организует «квалифицированную» команду взломщиков для совершения «ограбления века» в мелкопошибном формате!

В ролях

Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Джек Уорден
Джек Уорден
Шон Пенн
Шон Пенн
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Ларри Райли
Кристин Барански
Кристин Барански
Режиссер Луи Маль
Сценарист Jeffrey Alan Fiskin
Композитор Пол Чихара
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 17 февраля 1984
Дата выхода
17 февраля 1984 Россия 12+
6 декабря 1985 Германия
15 февраля 1985 Ирландия 15
17 февраля 1984 Казахстан
17 февраля 1984 США
17 февраля 1984 Украина
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $129 268
Производство Universal Pictures
Другие названия
Crackers, Alta Incompetência, Crackers - Nakertajat, Crackers, qué locura de robo, Effraction avec préméditation, Fünf Gauner machen Bruch, I soliti ignoti made in USA, Kasiarze, Kasszafúrók, Kuoktelėję, Kvartetten som sprängde, Lagom är bäst, Oi diarriktes, Pechvögel, Skapsprengerne, Świry, Взломщики, クラッカーズ／警報システムを突破せよ！, 两光大笨贼

5.2 IMDb
