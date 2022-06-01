Кошмар на улице Вязов, 1984

Старшеклассников одной из школ Спрингвуда, преследует один и тот же кошмарный сон в котором за ними гонится и кромсает на куски изуродованный человек в шляпе и с ножами на своей перчатке. И тот, кого убили во сне — умирает в реальности… Оказывается много лет назад, герой сна — Фредди Крюгер был маньяком, совершившим несколько зверских убийств детей. Их родители, не дожидаясь суда, линчевали Фредди, спалив заживо в котельной. И теперь Фредди пришел отомстить…