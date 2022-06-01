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Кошмар на улице Вязов Кошмар на улице Вязов
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов
Nightmare On Elm Street, A

Кошмар на улице Вязов, 1984

1984 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Культовый фильм ужасов 1980-х о маньяке с обгоревшей кожей и перчаткой с лезвиями на пальцах, который преследует группу подростков в их снах. Каждый, кто погибает от рук изуродованного монстра во сне, уже никогда не откроет глаза в реальном мире.

  • По признанию режиссера Уэса Крэйвена, Фредди Крюгер назван в честь парня, который когда-то издевался над Крэйвеном в школе. Внешность же Фредди создавалась по воспоминаниям Уэса об обезображенном бездомном, который напугал его в детстве.
  • Фильм стал кинодебютом Джонни Деппа. Юный актер получил роль в фильме практически случайно: он пришел на пробы лишь за компанию с другом, и, увидев Деппа, Уэс Крэйвен предложил ему прочитать роль Глена.
  • Съемки сцены в ванной продлились 12 часов.
  • Поскольку успех картины спас киностудию New Line Cinema от банкротства, ее в шутку назвали “домом, который построил Фредди”.
  • В ходе съемок было использовано более 2000 литров бутафорской крови.
  • Уэс Крэйвен специально остановил свой выбор на свитере красного и зеленого цветов для Фредди после того, как узнал, что человеческому глазу трудно воспринимать вместе два этих цвета.
  • Исполнитель роли Крюгера Роберт Инглунд вдохновлялся игрой Клауса Кински и Джеймса Кэгни.

Старшеклассников одной из школ Спрингвуда, преследует один и тот же кошмарный сон в котором за ними гонится и кромсает на куски изуродованный человек в шляпе и с ножами на своей перчатке. И тот, кого убили во сне — умирает в реальности… Оказывается много лет назад, герой сна — Фредди Крюгер был маньяком, совершившим несколько зверских убийств детей. Их родители, не дожидаясь суда, линчевали Фредди, спалив заживо в котельной. И теперь Фредди пришел отомстить…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1984
Премьера в России 9 ноября 1984
Премьера в мире 9 ноября 1984
Возраст 16+
Режиссер
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
В ролях
Джон Сэксон
Рони Блэйкли
Хезер Лэнгенкэмп
Аманда Вайсс
Роберт Энглунд
Все актеры и съемочная группа
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