Амадей, 1984

Человек... Музыка... Безумие... Убийство... Кино... "Амадей" ... все, что вы слышали, - правда.Амадей – великолепный исторический фильм, прославляющий Вольфганга Амадея Моцарта. 1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с обязанностями придворного композитора при императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает , что божественный музыкальный дар, которым он так желает обладать, был отпущен какому-то непристойному , проказливому шуту. Ослепленный завистью, он замышляет, во что бы то ни стало, уничтожить Моцарта...>p<