Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Амадей Амадей
Киноафиша Фильмы Амадей
Amadeus

Амадей, 1984

1984 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Фильм удостоен премии "Оскар" 1984 года по 8-ми номинациям.

Человек... Музыка... Безумие... Убийство... Кино... "Амадей" ... все, что вы слышали, - правда.Амадей – великолепный исторический фильм, прославляющий Вольфганга Амадея Моцарта. 1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с обязанностями придворного композитора при императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает , что божественный музыкальный дар, которым он так желает обладать, был отпущен какому-то непристойному , проказливому шуту. Ослепленный завистью, он замышляет, во что бы то ни стало, уничтожить Моцарта...>p<

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 6 сентября 1984
Премьера в мире 6 сентября 1984
Возраст 16+
Режиссер
Милош Форман
Милош Форман
В ролях
Том Халс
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Элизабет Берридж
Рой Дотрис
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мольер
Мольер (2007)
7.4
Переписывая Бетховена
Переписывая Бетховена (2006)
6.866667
Призраки Гойи
Призраки Гойи (2006)
7.357143
Вальмон
Вальмон (1989)
7
Постер фильма Амадей 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы Всего в список вошли 18 картин.
Написать
6 января 2022 11:50
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши