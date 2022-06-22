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Более странно, чем в раю Более странно, чем в раю
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Stranger Than Paradise

Более странно, чем в раю, 1984

1984 / США / ГДР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Скучающие молодые люди Вилли и Эдди – бездельники и игроки. Их жизнь – такая же затхлая помойка, как и квартал Манхеттена, в котором они обитают. Однако в один прекрасный день к Вилли приезжает юная кузина Ева из Венгрии, и постепенно друзья решаются на перемены… Обыденность в исполнении Джармуша предстаёт самой невероятной фантасмагорией, какую только можно себе представить. Как в солнечном сплетении, в этой картине сошлись ранний Вендерс, переосмысленный до неузнаваемости нуар и чёрно-белая эстетика американской трущобы, которая следует за героями Джармуша неотступно, даже если те уехали искать счастья во Флориду.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 16 мая 1984
Премьера в мире 16 мая 1984
Возраст 16+
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Джон Лурье
Ричард Боз
Сара Драйвер
Сара Драйвер
Том Ди Чилло
Ричард Эдсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Более странно, чем в раю 2 постера
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Более странно, чем в раю
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