Более странно, чем в раю, 1984

Скучающие молодые люди Вилли и Эдди – бездельники и игроки. Их жизнь – такая же затхлая помойка, как и квартал Манхеттена, в котором они обитают. Однако в один прекрасный день к Вилли приезжает юная кузина Ева из Венгрии, и постепенно друзья решаются на перемены… Обыденность в исполнении Джармуша предстаёт самой невероятной фантасмагорией, какую только можно себе представить. Как в солнечном сплетении, в этой картине сошлись ранний Вендерс, переосмысленный до неузнаваемости нуар и чёрно-белая эстетика американской трущобы, которая следует за героями Джармуша неотступно, даже если те уехали искать счастья во Флориду.