Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Продлись, продлись, очарованье...
1 постер
Киноафиша Фильмы Продлись, продлись, очарованье...

Продлись, продлись, очарованье...

Prodlis, prodlis, ocharovaniye... 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Антон Скворцов, сильный и волевой человек, всю жизнь руководил большим коллективом, но сейчас он пенсионер, полтора года назад похоронил жену, и остался жить с дочерью, ее мужем и взрослой внучкой в большой, принадлежащей ему квартире, а недавно он перенес еще и инфаркт.

Лечащий врач рекомендовал его дочери отправить Антона Николаевича в дом ветеранов. Не выдержав этих разговоров, Антон Николаевич сбегает из дома и едет на экскурсию по Москве. В экскурсионном автобусе он знакомится с Анной Константиновной, которая только что тоже вышла пенсию. Эта встреча переворачивает всю его жизнь.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 8 апреля 1984
Дата выхода
8 апреля 1984 Россия 16+
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Prodlis, prodlis, ocharovaniye..., Bleib, Zauber, bleibe, Elämän kultainen syksy, Extend, Extend, Fascination..., Niech trwa oczarowanie, Tarts még, tarts még, bűvölet!, Verweile, oh Zauber..., Продлись, продлись, очарованье
Режиссер
Ярополк Лапшин
В ролях
Ия Саввина
Ия Саввина
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Алевтина Евдокимова
Леонид Кулагин
Леонид Кулагин
Марина Яковлева
Марина Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Продлись, продлись, очарованье...
Железное поле 5.7
Железное поле (1986)
На полпути в Париж 4.4
На полпути в Париж (2001)
Пора таёжного подснежника 6.0
Пора таёжного подснежника (1958)
Комиссия по расследованию 5.9
Комиссия по расследованию (1978)
Предел желаний 6.2
Предел желаний (1982)
Обрыв 6.9
Обрыв (1983)
Последний шанс 6.7
Последний шанс (1978)
Цыганское счастье 6.4
Цыганское счастье (1981)
Случай с Полыниным 7.0
Случай с Полыниным (1970)
Полынь — трава горькая 6.2
Полынь — трава горькая (1982)
Жажда страсти 6.6
Жажда страсти (1991)
Запомните меня такой 7.8
Запомните меня такой (1987)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше