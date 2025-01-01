Антон Скворцов, сильный и волевой человек, всю жизнь руководил большим коллективом, но сейчас он пенсионер, полтора года назад похоронил жену, и остался жить с дочерью, ее мужем и взрослой внучкой в большой, принадлежащей ему квартире, а недавно он перенес еще и инфаркт.

Лечащий врач рекомендовал его дочери отправить Антона Николаевича в дом ветеранов. Не выдержав этих разговоров, Антон Николаевич сбегает из дома и едет на экскурсию по Москве. В экскурсионном автобусе он знакомится с Анной Константиновной, которая только что тоже вышла пенсию. Эта встреча переворачивает всю его жизнь.