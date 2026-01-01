Гонки "Пушечное ядро" 2

, 1984
Cannonball Run II
США, Гонконг / боевик, комедия / 18+
О фильме

Продолжение широко известной первой части. На этот раз шейх решает организовать безумные гонки через все Соединенные Штаты Америки с запада на восток. Причем приз составляет ни много, ни мало, один миллион долларов. Естественно все участники первых гонок выходят на старт и к ним добавляется множество новых гонщиков…

В ролях

Берт Рейнольдс
Дом ДеЛуиз
Дин Мартин
Сэмми Дэвис мл.
Джейми Фарр
Ширли МакЛэйн
Режиссер Хэл Нидэм
Сценарист Брок Йэтс, Хэл Нидэм, Альберт Рудди, Харви Миллер
Композитор Эл Кэппс
Детали фильма

Страна США / Гонконг
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 29 июня 1984
Дата выхода
29 июня 1984 Россия 12+
12 июля 1984 Австралия
7 сентября 1984 Великобритания
24 августа 1984 Германия
12 октября 1984 Дания
7 сентября 1984 Ирландия
19 декабря 1984 Испания
29 июня 1984 Казахстан
12 июля 1984 Нидерланды
29 июня 1984 США
29 июня 1984 Украина
14 декабря 1984 Финляндия
3 июля 1984 Франция TP
18 сентября 1986 Южная Корея 12
17 декабря 1984 Япония
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $28 078 073
Производство Golden Harvest Company, Warner Bros., Arcafin B.V.
Другие названия
Cannonball Run II, Auf dem Highway ist wieder die Hölle los, Cannonball 2, Carrera de locos parte II, Mitt i plåten 2, A Corrida Mais Louca do Mundo II, Ágyúgolyó futam 2., Ágyúgolyófutam 2., Another Ball, Auf dem Highway ist wieder die Hölle los Highway 2, Cannonball II, Cannonball no 2, Cannonball Run - Part II, Cannonball Run 2, Carrera de locos II, Cursa auto Cannonball Run II, Cursa Ghiulea II, Dirka Cannonball 2, El que no corre, vuela II, Highway 2, Kahurikuuliralli 2, Kanuunankuula Ralli 2, Kanuunankuularalli 2, La carrera de locos II, La corsa più pazza d'America n. 2, Los locos del Cannonball II, Los locos del Cannonball, segunda parte, Op de snelweg breekt de hel wéér los, Pakvaišeliu lenktynes II, The Cannonball Run 2, The Cannonball Run II, Trka Kenonbol 2, Ud at køre med de skøre 2, Um Rally Muito Louco, Um Rally Muito Louco: Quem Não Corre, Voa 2, Verdens aller sprøeste bilrace, Wyścig Armatniej Kuli II, Wyścig Cannonball 2, Wyścig gumowej kuli II, Yolun Sonu II, Гонки «Пушечное ядро» 2, Перегони Гарматне ядро 2, Рали Кенънбол II, キャノンボール2, 炮彈飛車2, 龍翻天

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Don Canneloni Раньше семья Каннелони была самой могущественной из всех семей. Мы контролировали наркотики, проституцию, вымогательство, проституцию, азартные игры...
Slim Ага, ты два раза сказал «проституция».
Don Canneloni Ну, мне нравится.

Отзывы о фильме

