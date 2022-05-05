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Жестокий романс Жестокий романс
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Жестокий романс, 1984

1984 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Конец XIX века. В провинциальном городке на Волге живет вдова Харита Игнатьевна Огудалова с тремя дочерьми. Ее имение пришло в упадок после смерти мужа. С большим трудом Огудаловой удалось выдать замуж старших дочерей, а вот для самой младшей, красавицы Ларисы, жениха пока не нашлось. Девушка никогда не была обделена мужским вниманием, но при этом предложения руки и сердца ей никто не делал. Единственный, кто готов взять бесприданницу в жены - небогатый почтовый служащий Карандышев. Однако сама Лариса влюблена в дворянина Сергея Сергеевича Паратова. К чему приведет этот любовный треугольник?

  • Фильм снят по мотивам пьесы Александра Островского “Бесприданница”. “Жестокий романс” стал третьей по счету отечественной экранизацией этого произведения. 
  • Роль Ларисы Огудаловой - дебют Ларисы Гузеевой в большом кино. 
  • Согласно опросу журнала “Советский экран” картина Эльдара Рязанова была признана лучшим фильмом года. 
  • Съемки “Жестокого романса” проходили в Ярославле, Костроме и Москве. 
  • Эльдар Рязанов не только написал текст романса “Любовь - волшебная страна”, но и перевнл на русский язык стихотворение Редьярда Киплинга, которое легло в основу романса “Мохнатый шмель”.

Лариса Огудалова, по словам местных знатоков, заслуживала "дорогой оправы", но местный помещик, разбив ей сердце, укатил поправлять дела удачной женитьбой. И теперь Лариса вынуждена выйти замуж за жалкого почтового чиновника. Дело идет к свадьбе, но в город возвращается бывший, но не забытый возлюбленный, он приглашает Ларису совершить водную прогулку, которая заканчивается трагически...

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 6 июня 1984
Премьера в мире 6 июня 1984
Возраст 12+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Никита Михалков
Никита Михалков
Андрей Мягков
Андрей Мягков
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жестокий романс 2 постера
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Жестокий романс
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