Жестокий романс, 1984

Конец XIX века. В провинциальном городке на Волге живет вдова Харита Игнатьевна Огудалова с тремя дочерьми. Ее имение пришло в упадок после смерти мужа. С большим трудом Огудаловой удалось выдать замуж старших дочерей, а вот для самой младшей, красавицы Ларисы, жениха пока не нашлось. Девушка никогда не была обделена мужским вниманием, но при этом предложения руки и сердца ей никто не делал. Единственный, кто готов взять бесприданницу в жены - небогатый почтовый служащий Карандышев. Однако сама Лариса влюблена в дворянина Сергея Сергеевича Паратова. К чему приведет этот любовный треугольник?
Лариса Огудалова, по словам местных знатоков, заслуживала "дорогой оправы", но местный помещик, разбив ей сердце, укатил поправлять дела удачной женитьбой. И теперь Лариса вынуждена выйти замуж за жалкого почтового чиновника. Дело идет к свадьбе, но в город возвращается бывший, но не забытый возлюбленный, он приглашает Ларису совершить водную прогулку, которая заканчивается трагически...