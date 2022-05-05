Жестокий романс, 1984

Конец XIX века. В провинциальном городке на Волге живет вдова Харита Игнатьевна Огудалова с тремя дочерьми. Ее имение пришло в упадок после смерти мужа. С большим трудом Огудаловой удалось выдать замуж старших дочерей, а вот для самой младшей, красавицы Ларисы, жениха пока не нашлось. Девушка никогда не была обделена мужским вниманием, но при этом предложения руки и сердца ей никто не делал. Единственный, кто готов взять бесприданницу в жены - небогатый почтовый служащий Карандышев. Однако сама Лариса влюблена в дворянина Сергея Сергеевича Паратова. К чему приведет этот любовный треугольник?