7.9
7.9

Это - Spinal Tap!

, 1984
This Is Spinal Tap
США / комедия, мюзикл / 18+
О фильме

В фильме прослеживается несколько месяцев из жизни несуществующей группы «тяжелого» рока. Это рассказ о стареющей британской группе «Спайнэп Тэп», постепенно скатывающейся с высот былой славы на самое дно музыкального мира во время последнего турне по Соединенным Штатам.

Интересно, что в 1990 году вымышленная группа собралась, дала несколько концертов и снялась в телешоу.

В ролях

Роб Райнер
Майкл МакКин
Тони Гендра
Кристофер Гест
Kimberly Stringer
Chazz Dominguez
Режиссер Роб Райнер
Сценарист Хэрри Ширер, Кристофер Гест, Майкл МакКин, Роб Райнер
Композитор Кристофер Гест, Майкл МакКин, Роб Райнер, Хэрри Ширер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 2 марта 1984
Дата выхода
2 марта 1984 Россия 16+
27 марта 1985 Австралия
8 сентября 1984 Бразилия
4 мая 1984 Великобритания
22 марта 2004 Германия
2 марта 1984 Казахстан
6 февраля 2011 Канада
8 сентября 1984 США
2 марта 1984 Украина
1 ноября 2001 Франция
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $6 051 884
Производство Spinal Tap Prod.
Другие названия
This Is Spinal Tap, Spinal Tap, Die Jungs von Spinal Tap, Это - Spinal Tap, A turné, Det här är Spinal Tap, Esto es Spinal Tap, Hei me rokataan!, Hjelp vi er i pop-bransjen, Isto é Spinal Tap, Karşınızda Spinal Tap, On the Rocks, Oto Spinal Tap, Rock 'n' Roll Nightmare, Saage tuttavaks Spinal Tap, Šis ir 'Spinal Tap', Spinal Tap - Hei me rokataan!, Tai - Spinal Tap, This Is Spinal Tap!, This is Spinal Tap®: A Rockumentary by Martin Di Bergi, Titta vi rockar!, Ово је Спајнал тап, Това е Спайнъл Тап, Це - Spinal Tap, スパイナル・タップ, 四大癲王, 搖滾萬萬歲

7.9
Цитаты

Nigel Tufnel Все числа идут до одиннадцати. Смотри, по всем пунктам — одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать и...
Marty DiBergi О, понятно. А большинство усилителей идут до десяти?
Nigel Tufnel Именно.
Marty DiBergi Значит ли это, что оно громче? Оно станет громче?
Nigel Tufnel Ну, это на одно громче, не так ли? Это не десять. Видишь, большинство ребят, знаешь, будут играть на десяти. Здесь ты на десяти, на всю мощь, на всю мощь, на всю мощь — на десяти на твоей гитаре. Куда ты можешь уйти от этого? Куда?
Marty DiBergi Не знаю.
Nigel Tufnel Никуда. Точно. Что мы делаем, если нам нужен этот лишний толчок за пропасть, понимаешь, что мы делаем?
Marty DiBergi Подними до одиннадцати.
Nigel Tufnel Одиннадцать. Точно. На одну громче.
Marty DiBergi Почему бы тебе просто не сделать десять громче и сделать десять верхним числом и сделать это чуть громче?
Nigel Tufnel [пауза] Эти идут до одиннадцати.

Новости о фильме

Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино
2 июля 2020 09:13 Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино Список возглавила комедия Билли Уайлдера «В джазе только девушки».
Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен
23 августа 2017 10:42 Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен BBC Culture опросило 253 кинокритиков и на основании их мнений составило рейтинг 100 самых лучших комедий, снятых за всю историю существования кинематографа. Возглавляет список голливудская классика

