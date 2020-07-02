Nigel Tufnel Все числа идут до одиннадцати. Смотри, по всем пунктам — одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать и...

Marty DiBergi О, понятно. А большинство усилителей идут до десяти?

Nigel Tufnel Именно.

Marty DiBergi Значит ли это, что оно громче? Оно станет громче?

Nigel Tufnel Ну, это на одно громче, не так ли? Это не десять. Видишь, большинство ребят, знаешь, будут играть на десяти. Здесь ты на десяти, на всю мощь, на всю мощь, на всю мощь — на десяти на твоей гитаре. Куда ты можешь уйти от этого? Куда?

Marty DiBergi Не знаю.

Nigel Tufnel Никуда. Точно. Что мы делаем, если нам нужен этот лишний толчок за пропасть, понимаешь, что мы делаем?

Marty DiBergi Подними до одиннадцати.

Nigel Tufnel Одиннадцать. Точно. На одну громче.

Marty DiBergi Почему бы тебе просто не сделать десять громче и сделать десять верхним числом и сделать это чуть громче?