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Как щенок учился плавать
Как щенок учился плавать
Kak shchenok uchilsya plavat
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О фильме
Маленький щенок хотел научиться плавать. Но нельзя научиться плавать, не заходя в воду.
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Страна
СССР
Продолжительность
7 минут
Год выпуска
1984
Премьера в мире
23 апреля 1984
Дата выхода
23 апреля 1984
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak shchenok uchilsya plavat, How the Puppy Was Taught to Swim, Как щенок учился плавать
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Ольга Громова
Мария Виноградова
Евгений Весник
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
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