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Постер мультфильма Как щенок учился плавать
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Киноафиша Фильмы Как щенок учился плавать

Как щенок учился плавать

Kak shchenok uchilsya plavat 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маленький щенок хотел научиться плавать. Но нельзя научиться плавать, не заходя в воду.

Страна СССР
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 23 апреля 1984
Дата выхода
23 апреля 1984 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak shchenok uchilsya plavat, How the Puppy Was Taught to Swim, Как щенок учился плавать
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Ольга Громова
Мария Виноградова
Евгений Весник
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Как щенок учился плавать

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