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Любовь и голуби Любовь и голуби
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Любовь и голуби, 1984

1984 / СССР
8.6 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лирическая комедия Владимира Меньшова о работнике леспромхоза и семьянине с женой и тремя детьми Василии Кузякине, который на досуге увлекается разведением голубей. После получения производственной травмы Василий попадает по путевке на южный лечебный курорт, где встречает коллегу по леспромхозу, интеллектуалку Раису Захаровну. Поддавшись слабости, герой заводит роман со своей новой знакомой, но отпуск близится к концу, и Кузякину предстоит сделать нелегкий выбор.

  • Пробы на роль Василия проходили Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский, позже получивший роль дяди Мити.
  • В основу сюжета положена реальная история супругов Василия и Надежды Кузякиных, односельчан сценариста картины Владимира Гуркина из города Черемхово в Иркутской области. В 2011 в Черемхово установили памятник героям фильма работы скульптора Карима Мухамадеева.
  • Съемки прошли в городе Медвежьегорске на берегу реки Кумсы в Карелии. Дом, где снимали все главные сцены, после пожара 2011 года снесли, а затем построили вместо него коттедж. В 2018 году хозяин участка восстановил голубятню на том же месте, где снималась лента.
  • Нина Дорошина, сыгравшая Надежду, в реальной жизни была на 10 лет старше Натальи Теняковой, исполнившей роль бабы Шуры.

Веселая и поучительная история об измене и возвращении домой Василия Кузякина, рассказанная с добрым юмором и большой любовью к людям.

8.6 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 7 января 1984
Премьера в мире 7 января 1984
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Нина Дорошина
Нина Дорошина
Наталья Тенякова
Наталья Тенякова
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Любовь и голуби
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