Любовь и голуби, 1984

Лирическая комедия Владимира Меньшова о работнике леспромхоза и семьянине с женой и тремя детьми Василии Кузякине, который на досуге увлекается разведением голубей. После получения производственной травмы Василий попадает по путевке на южный лечебный курорт, где встречает коллегу по леспромхозу, интеллектуалку Раису Захаровну. Поддавшись слабости, герой заводит роман со своей новой знакомой, но отпуск близится к концу, и Кузякину предстоит сделать нелегкий выбор.
Веселая и поучительная история об измене и возвращении домой Василия Кузякина, рассказанная с добрым юмором и большой любовью к людям.