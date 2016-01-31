Совершенно секретно!, 1984

Пародия на шпионские фильмы. Восточная Германия времен «холодной войны». Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной Хиллари — дочерью Фламонда. Она — участник подпольного сопротивления, к которому привлекает и Ника…