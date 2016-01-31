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Совершенно секретно!, 1984

1984 / США / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Пародия на шпионские фильмы. Восточная Германия времен «холодной войны». Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной Хиллари — дочерью Фламонда. Она — участник подпольного сопротивления, к которому привлекает и Ника…

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 8 июня 1984
Премьера онлайн 31 января 2016
Премьера в мире 8 июня 1984
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $9 000 000
Режиссер
Джим Абрахамс
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Люси Гютеридж
Джереми Кемп
Кристофер Вилльерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Совершенно секретно! 2 постера
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