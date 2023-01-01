Время и семья Конвей, 1984

Семейная драма по одноименной пьесе Дж. Б. Пристли. Действие происходит в Англии на протяжении 20-ти лет в период между двумя войнами. В фильме исследуются взаимоотношения в некогда богатой буржуазной семье, члены которой, каждый по-своему, переживают крушение своих планов и надежд. Только что закончилась Первая мировая война, и миссис Конвей решила отпраздновать совершеннолетие своей дочери Кей. Поздравить ее собралась вся семья: Кэрол, Мейдж и Хэзел, а так же близкие друзья Джоан и Джералд. Появляется в доме скромный клерк Эрнест Биверс, безнадежно влюбленный в Хэзел. В разгар веселья возвращаются с фронта сыновья миссис Конвей Алэн и Робин. Все были очень счастливы в тот вечер и, казалось, так будет всегда. Но Кей внезапно привидилось их будущее. И оно не было столь безоблачным: Кэрол умрет в юности, Мейдж станет сварливой старой девой, Робин женившись на Джоан, превратится в алкоголика, а Хэзел - в покорную жену тирана Биверса. А финансовые трудности и вовсе сделают некогда счастливых людей врагами.

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