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Время и семья Конвей, 1984

1984 / СССР
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Семейная драма по одноименной пьесе Дж. Б. Пристли. Действие происходит в Англии на протяжении 20-ти лет в период между двумя войнами. В фильме исследуются взаимоотношения в некогда богатой буржуазной семье, члены которой, каждый по-своему, переживают крушение своих планов и надежд. Только что закончилась Первая мировая война, и миссис Конвей решила отпраздновать совершеннолетие своей дочери Кей. Поздравить ее собралась вся семья: Кэрол, Мейдж и Хэзел, а так же близкие друзья Джоан и Джералд. Появляется в доме скромный клерк Эрнест Биверс, безнадежно влюбленный в Хэзел. В разгар веселья возвращаются с фронта сыновья миссис Конвей Алэн и Робин. Все были очень счастливы в тот вечер и, казалось, так будет всегда. Но Кей внезапно привидилось их будущее. И оно не было столь безоблачным: Кэрол умрет в юности, Мейдж станет сварливой старой девой, Робин женившись на Джоан, превратится в алкоголика, а Хэзел - в покорную жену тирана Биверса. А финансовые трудности и вовсе сделают некогда счастливых людей врагами.
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 27 декабря 1984
Премьера в мире 27 декабря 1984
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Басов
Владимир Басов
В ролях
Владимир Басов
Владимир Басов
Маргарита Володина
Вероника Изотова
Вероника Изотова
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Руфина Нифонтова
Руфина Нифонтова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.5
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
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