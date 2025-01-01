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Киноафиша Фильмы Найда

Найда

Nayda 18+
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О фильме

Мультфильм для детей, которые очень хотят завести себе питомца. Сюжет фильма восходит к фразе Маленького принца из книги А.Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Жила-была симпатичная и веселая девочка Саша, у нее совсем не было друзей, а заботливая мама работала допоздна. Она нашла дочери друга – веселого щенка по имени Найда. Девочка и собака подружились. Летом Саша по приглашению любимого дяди поехала в деревню, где погрузилась в новую атмосферу, нашла друзей, интересные развлечения и забыла о Найде. В конце концов она просто оставила собаку в деревне, как ненужную игрушку. Пронзительная сцена показывает, как Найда мечется по улице, разыскивая любимую хозяйку. Ей в каждой человеческой фигуре чудится Саша, в каждом звуке – ее голос, но на самом деле девочки рядом нет. Постепенно надежда угасает и сменяется отчаянием. У Найды больше нет сил искать. 

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 16 февраля 1984
Дата выхода
16 февраля 1984 Россия 0+
Другие названия
Nayda, Найда
Режиссер
Олег Чуркин
В ролях
Юрий Пузырев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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