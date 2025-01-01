Мультфильм для детей, которые очень хотят завести себе питомца. Сюжет фильма восходит к фразе Маленького принца из книги А.Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Жила-была симпатичная и веселая девочка Саша, у нее совсем не было друзей, а заботливая мама работала допоздна. Она нашла дочери друга – веселого щенка по имени Найда. Девочка и собака подружились. Летом Саша по приглашению любимого дяди поехала в деревню, где погрузилась в новую атмосферу, нашла друзей, интересные развлечения и забыла о Найде. В конце концов она просто оставила собаку в деревне, как ненужную игрушку. Пронзительная сцена показывает, как Найда мечется по улице, разыскивая любимую хозяйку. Ей в каждой человеческой фигуре чудится Саша, в каждом звуке – ее голос, но на самом деле девочки рядом нет. Постепенно надежда угасает и сменяется отчаянием. У Найды больше нет сил искать.