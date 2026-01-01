Отзывы о фильме
В последний день перед свадьбой водитель школьного автобуса Рик решает собрать всех друзей на последнюю отвязную вечеринку по принципу «пива и женщин много не бывает». Его невеста Дебби берет ситуацию под свои контроль и возглавляет отряд верных подружек, направляющихся на мальчишник.
Устроив ловушку проституткам, вызванным к Рику, подружки переодеваются и проникают в дом, где проходит вечеринка. Тем временам богатый отец Дебби, недовольный тем, что дочь выходит замуж за неудачника, натравливает на всю компанию бывшего возлюбленного Дебби с целью вернуть дочь любой ценой.
Рик доблестно справится с ситуацией — отлично повеселится, не ударит в грязь лицом перед друзьями и при этом сохранит верность своей невесте.
|29 июня 1984
|Россия
|16+
|26 июля 1984
|Австралия
|12 июля 1984
|Аргентина
|19 октября 1984
|Великобритания
|26 октября 1984
|Германия
|26 октября 1984
|Греция
|16 ноября 1984
|Дания
|29 июня 1984
|Казахстан
|20 октября 1984
|Нидерланды
|29 июня 1984
|США
|29 июня 1984
|Украина
|8 августа 1984
|Франция
