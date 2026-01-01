Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мальчишник
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мальчишник

Мальчишник

Bachelor Party 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В последний день перед свадьбой водитель школьного автобуса Рик решает собрать всех друзей на последнюю отвязную вечеринку по принципу «пива и женщин много не бывает». Его невеста Дебби берет ситуацию под свои контроль и возглавляет отряд верных подружек, направляющихся на мальчишник.

Устроив ловушку проституткам, вызванным к Рику, подружки переодеваются и проникают в дом, где проходит вечеринка. Тем временам богатый отец Дебби, недовольный тем, что дочь выходит замуж за неудачника, натравливает на всю компанию бывшего возлюбленного Дебби с целью вернуть дочь любой ценой.

Рик доблестно справится с ситуацией — отлично повеселится, не ударит в грязь лицом перед друзьями и при этом сохранит верность своей невесте.

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 29 июня 1984
Дата выхода
29 июня 1984 Россия 16+
26 июля 1984 Австралия
12 июля 1984 Аргентина
19 октября 1984 Великобритания
26 октября 1984 Германия
26 октября 1984 Греция
16 ноября 1984 Дания
29 июня 1984 Казахстан
20 октября 1984 Нидерланды
29 июня 1984 США
29 июня 1984 Украина
8 августа 1984 Франция TP
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $38 435 947
Производство Bachelor Party Productions, Aspect Ratio Productions, Twin Continental Productions
Другие названия
Bachelor Party, Despedida de soltero, Le palace en délire, A Última Festa de Solteiro, Addio al celibato, Bachelor Party - Addio al celibato, Fantovscina, Le palace en folie, Legénybúcsú, Momačka zabava, Pánska jazda, Pánská jízda, Party gia ergenides, Poissmeestepidu, Polterabend for viderekomne, Polttarit, Solteiros e Tarados, Svensexan, Tiệc Độc Thân, Ungkarsfesten, Viengungiu vakarelis, Wieczór kawalerski, Πάρτυ για εργένηδες, Ергенско парти, Мальчишник, Момачко вече, Холостяцька вечірка, 光棍俱樂部, 独身SaYoNaRa! バチェラー・パーティー
Режиссер
Нил Израэл
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Тоуни Китэн
Эдриэн Змед
Джордж Гриззард
Роберт Прескотт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Rick Gassko [1:29] Внимание, пассажиры, мы покидаем Нун Сентрал и начинаем путешествие в Ад и дальше. Капитан выключил табло «не курить», теперь можно свободно перемещаться по салону.
[Дети начинают кричать, листать Плейбой и играть в азартные игры]
Rick Gassko Спасибо, что вы католик и выбрали школьный автобус Святого Гавриила.
Кадры из фильма
