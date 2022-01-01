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Чучело Чучело
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Чучело, 1983

1983 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Лена Бессольцева из-за семейных трудностей переезжает жить к своему дедушке в небольшой провинциальный городок и переводится в местную школу. Ее дед Николай Николаевич считается в городе чудаком: получая крупную пенсию, все свои средства он тратит на реставрацию семейного дома и покупку картин своего предка, талантливого крепостного художника. За собой он не следит и практически не общается с местными, тем самым вызывая у них неприязнь.

Отношение к Николаю Николаевичу перекидывается и на Лену, когда она приходит в свой новый класс. Здешний коллектив давно сложился, и его лидеры в первый же день поднимают Лену на смех из-за ее наивности и доброты. Вскоре девочку прозывают Чучелом, и она окончательно превращается в объект насмешек.

Единственный одноклассник, поддержавший Бессольцеву – Дима Сомов, красивый мальчик из обеспеченной семьи, отличник, который дружит со всеми, с кем следует. Между ребятами начинают зарождаться чувства, но трусость и оппортунизм Сомова вскоре вынуждают его совершить поступок, последствия которого скажутся на дальнейшей жизни всего класса – и в особенности на Лене.

  • Сюжет фильма основан на одноименной повести Владимира Железникова: автор описал случай, когда его племянница взяла чужой проступок на себя, после чего ее начали травить одноклассники. Будущему режиссеру картины Ролану Быкову книгу показала его жена Елена Санаева: ее сын и пасынок Быкова, Павел, очень ее любил, потому что также подвергался издевательствам в младших классах школы (о нелегком детстве Павла Санаева можно почитать в его книге «Похороните меня за плинтусом»). В итоге режиссер действительно проникся повестью Железникова и решил взяться за ее экранизацию.
  • Фильм снимался в нелегкий для Быкова период, когда его отношения с советской властью совершенно разладились: руководители Госкино видели в нем антисоветчика и сознательно не подпускали к режиссуре фильмов. Каким-то чудом ему удалось получить постановку, так как советские чиновники не могли найти официального повода отказать звезде отечественного кино, но с началом создания картины руководство всячески вынюхивало неприглядные подробности о съемочном процессе, чтобы остановить работу. Быкову даже пришлось закрыть площадку для корреспондентов советских газет.
  • Одной из труднейших задач на предпродакшене было подобрать юных актеров. Двенадцатичасовые смены полностью уходили на кастинг. Повесть была очень популярна в СССР, поэтому на главную роль пробовалось более 17 тысяч девочек со всей страны. Часть из них только присылала фотографии, другие приходили прямо на студию Мосфильм – таких было 20-30 в день. В конце концов роль досталась Кристине Орбакайте, причем изначально девочка даже не прошла фотопробы, но Быков никак не мог забыть прямой ясный взгляд юной актрисы. На роли одноклассников Лены Бессольцевой попали никогда ранее не снимавшиеся в кино дети, и никто из них в дальнейшем не связал свою жизнь с актерской профессией.
  • Напротив, в ролях взрослых были задействованы известнейшие актеры СССР. Роль дедушки главной героини исполнил Юрий Никулин, и она стала его последней работой в кино. Классной руководительницей ребят стала Елена Санаева, жена Быкова, с которой он познакомился на съемках детского фильма «Приключения Буратино». Парикмахершу Клаву сыграла Светлана Крючкова, известная участием в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Сам Быков исполнил небольшую роль дирижера оркестра – музыкальный аналог кинорежиссера.
  • Хотя руководители Госкино были в ужасе от готового материала, который “позорил честь советских детей”, генсекретарь Андропов лично распорядился о том, что фильм должен быть выпущен в прокат, а позже наградил Быкова Госпремией СССР. В итоге картина собрала у киноэкранов более 23 миллионов зрителей, а Кристина Орбакайте стала известна по всему миру: какое-то время американские кинокритики изливали ей похвалы на страницах крупных газет.

Провинциальный городок. Однажды в школе, в 6 "А" классе, появилась новенькая. Чудаковатая, не в меру восторженная, добрая, не такая как все. Одним словом — Чучело. Ученики сразу же начали ее травить. Грустный, лирический и жестокий рассказ о школе.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 14 сентября 1984
Премьера в мире 14 сентября 1984
Возраст 12+
Режиссер
Ролан Быков
Ролан Быков
В ролях
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Елена Санаева
Елена Санаева
Дмитрий Егоров
Ксения Филиппова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чучело 2 постера
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Чучело
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