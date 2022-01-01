Чучело, 1983

Юная Лена Бессольцева из-за семейных трудностей переезжает жить к своему дедушке в небольшой провинциальный городок и переводится в местную школу. Ее дед Николай Николаевич считается в городе чудаком: получая крупную пенсию, все свои средства он тратит на реставрацию семейного дома и покупку картин своего предка, талантливого крепостного художника. За собой он не следит и практически не общается с местными, тем самым вызывая у них неприязнь.

Отношение к Николаю Николаевичу перекидывается и на Лену, когда она приходит в свой новый класс. Здешний коллектив давно сложился, и его лидеры в первый же день поднимают Лену на смех из-за ее наивности и доброты. Вскоре девочку прозывают Чучелом, и она окончательно превращается в объект насмешек.

Единственный одноклассник, поддержавший Бессольцеву – Дима Сомов, красивый мальчик из обеспеченной семьи, отличник, который дружит со всеми, с кем следует. Между ребятами начинают зарождаться чувства, но трусость и оппортунизм Сомова вскоре вынуждают его совершить поступок, последствия которого скажутся на дальнейшей жизни всего класса – и в особенности на Лене.