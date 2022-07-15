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Гремлины Гремлины
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Gremlins

Гремлины, 1984

1984 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В канун Рождества чудаковатый изобретатель дарит своему молодому сыну необычное существо из породы могваев, найденное в одной из лавок Китайского квартала. Однако новоявленного питомца не так-то уж просто содержать: он боится яркого света, и его под страшным запретом нельзя подвергать воздействию воды и кормить после полуночи.

  • В одной из сцен лидер гремлинов прячется в магазине за игрушками, в том числе за куклой в виде инопланетянина E.T. из одноименной ленты Стивена Спилберга, исполнительного продюсера “Гремлинов”. Спилберг также сыграл в картине эпизодическую роль изобретателя-инвалида.
  • На роль Билли Пельтцера претендовал Эмилио Эстевес.
  • При бюджете в 11 миллионов долларов картина собрала 153 миллиона в прокате.
  • Одним из претендентов на режиссерское кресло был Тим Бертон.
  • В большинстве сцен с гремлинами кинематографисты снимали кукол-марионеток, управляемых кукловодами или снабженных дистанционным управлением. Изначально режиссер фильма Джо Данте хотел использовать кукольно-пластилиновую анимацию, но из-за крайней трудоемкости данная техника была использована только в одном эпизоде с толпой из нескольких десятков гремлинов.
  • Слово "могвай" на китайском означает демона, причиняющего вред людям. Гремлины же – это мифические существа, известные по английскому фольклору и книге Роальда Даля.

Главное - не кормить их после полуночи и не давать воды… Очаровательный пушистый зверек Гремлин способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух! Только будьте осторожны: он может погибнуть от солнечного света. На него нельзя брызгать водой. А что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно себе представить.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 8 мая 1984
Премьера онлайн 7 июня 1984
Премьера в мире 8 мая 1984
Возраст 12+
Режиссер
Джо Данте
Джо Данте
В ролях
Зак Гэллиган
Зак Гэллиган
Фиби Кэйтс
Хойт Экстон
Фрэнсис Ли МакКейн
Полли Холлидэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гремлины 2 постера
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