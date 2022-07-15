Гремлины, 1984

Главное - не кормить их после полуночи и не давать воды… Очаровательный пушистый зверек Гремлин способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух! Только будьте осторожны: он может погибнуть от солнечного света. На него нельзя брызгать водой. А что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно себе представить.