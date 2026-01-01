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Постер фильма Место в сердце
7.4
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7.4

Место в сердце

, 1984
Places in the Heart
США / драма / 18+
Постер фильма Место в сердце
7.4

О фильме

Жизнь маленького техасского городка в годы Великой депрессии (1929—1933). Молодая вдова Эдна Сполдинг вынуждена сама вести фермерское хозяйство, воспитывать двоих детей и бороться за выживание.

В ролях

Салли Филд
Салли Филд
Эдна Сполдинг
Линдси Краус
Margaret Lomax
Эд Харрис
Эд Харрис
Wayne Lomax
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Viola Kelsey
Джон Малкович
Джон Малкович
г-н Уилл
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Моуз
Янктон Хэттен
Frank Spalding
Дженни Джеймс
Possum Spalding
Лйен Смит
Albert Denby
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн
Buddy Kelsey
Режиссер Роберт Бентон
Сценарист Роберт Бентон
Композитор Джон Кандер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1984
Премьера в мире 10 сентября 1984
Дата выхода
10 сентября 1984 Россия 12+
1 октября 1984 Австралия
16 января 1985 Италия
10 сентября 1984 Казахстан
7 марта 1985 Нидерланды
11 сентября 1984 США
10 сентября 1984 Украина
27 февраля 1985 Франция
11 сентября 1984 Швеция 7
MPAA PG
Сборы в мире $34 901 614
Производство Tri-Star Pictures, Delphi II Productions
Другие названия
Places in the Heart, En un lugar del corazón, Les saisons du coeur, Um Lugar no Coração, Ein Platz im Herzen, En plads i mit hjerte, En plass i hjertet, En plats i mitt hjärta, Hely a szívemben, Le stagioni del cuore, Locuri în inimă, Mia thesi stin kardia, Miejsca w sercu, Širdies kerteles, Texas Project, Tilaa sydämessä, Μια θέση στην καρδιά, Место в сердце, Місце у серці, プレイス・イン・ザ・ハート, 心田深處, Places of the Heart

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

[первые реплики]
Эдна Сполдинг [увидев куклу своей дочери за обеденным столом] Опоссум, убери это сейчас же.
Ройс Сполдинг Господи наш Небесный, благослови эту еду и всех, кто скоро её примет. Даруй нам благодарность за Твои щедрые дары и Твою неизменную любовь. Помоги нам в эти тяжёлые времена помнить о том, чтобы быть благодарными за то, что имеем, и не просить того, чего нам не дано. И будь милостив к тем, кто менее счастлив, пока мы сидим за этим столом, окружённые Твоими дарами. Аминь.

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