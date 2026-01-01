Цитаты
[первые реплики]
Эдна Сполдинг [увидев куклу своей дочери за обеденным столом] Опоссум, убери это сейчас же.
Ройс Сполдинг Господи наш Небесный, благослови эту еду и всех, кто скоро её примет. Даруй нам благодарность за Твои щедрые дары и Твою неизменную любовь. Помоги нам в эти тяжёлые времена помнить о том, чтобы быть благодарными за то, что имеем, и не просить того, чего нам не дано. И будь милостив к тем, кто менее счастлив, пока мы сидим за этим столом, окружённые Твоими дарами. Аминь.