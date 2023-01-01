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Деревья на асфальте Деревья на асфальте
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Derevya na asfalte

Деревья на асфальте, 1984

1984 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Добрая, душевная Анна Тимофеевна с болью покидала свой деревенский дом, своих односельчан. Сын Степан, опасаясь за здоровье матери, уговорил ее переехать в город. Чем могла, помогала она его семье и ждала возвращения из армии внука Генки, который, наконец, приехал с молодой красивой женой Светой. На смену радостным хлопотам пришла болезнь, после которой Анна Тимофеевна оказалась в загородном пансионате для престарелых. Затосковав по дому, она уезжает в родную деревню. Там она встречает Генку, и он становится для пожилой женщины самым близким и дорогим человеком.
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1984
Режиссер
Владимир Колос
В ролях
Галина Макарова
Леонид Кулагин
Светлана Кузьмина
Виктор Мирный
Наталья Вольчек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Деревья на асфальте 1 постер
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