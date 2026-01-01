Отзывы о фильме
Нью-Йорк, 1910 год. Юный разносчик газет Джонни Келли принимает нелегкое решение: чтобы иметь возможность оплачивать счета за лечение матери, он начинает работать на гангстера Джоско Данди. Будучи честным по натуре, Джонни сильно терзается и не раз пытается покончить с ненавистным бизнесом. Но обстоятельства всегда оборачиваются против, вынуждая возвращаться на преступную тропу. Время идет, и он сам становится боссом мафии, неуловимым и всесильным…
|21 декабря 1984
|Россия
|16+
|21 декабря 1984
|Бразилия
|1 февраля 1985
|Германия
|21 декабря 1984
|Казахстан
|21 декабря 1984
|США
|21 декабря 1984
|Украина