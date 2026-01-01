Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Опасный Джонни
Постер фильма Опасный Джонни
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Опасный Джонни

Опасный Джонни

Johnny Dangerously 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нью-Йорк, 1910 год. Юный разносчик газет Джонни Келли принимает нелегкое решение: чтобы иметь возможность оплачивать счета за лечение матери, он начинает работать на гангстера Джоско Данди. Будучи честным по натуре, Джонни сильно терзается и не раз пытается покончить с ненавистным бизнесом. Но обстоятельства всегда оборачиваются против, вынуждая возвращаться на преступную тропу. Время идет, и он сам становится боссом мафии, неуловимым и всесильным…

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 21 декабря 1984
Дата выхода
21 декабря 1984 Россия 16+
21 декабря 1984 Бразилия
1 февраля 1985 Германия
21 декабря 1984 Казахстан
21 декабря 1984 США
21 декабря 1984 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $17 124 395
Производство Edgewood Productions, Michael Hertzberg Productions, Twentieth Century Fox
Другие названия
Johnny Dangerously, Johnny peligroso, Johnny G. - Gangster wider Willen, Johnny le dangereux, Gangster Kid, Johhny, o epikindynos, Johnny - gangsterikuningas, Johnny DeVeszélyes, Johnny Niebezpiecznie, Johnny, o Gângster, Os Gangsters Malandros, Pericolosamente Johnny, Skyd hul i gangsterne, Τζόνι, ο επικίνδυνος, Опасный Джонни, 寶貝福星, 暗黒街の人気モノ／マシンガン・ジョニー
Режиссер
Эми Хекерлинг
В ролях
Майкл Китон
Майкл Китон
Джо Пископо
Мэрилу Хеннер
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Питер Бойл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Опасный Джонни
Команда мечты 6.8
Команда мечты (1989)
Множество 6.5
Множество (1996)
Мой голубой рай 6.3
Мой голубой рай (1990)
Три амигос! 6.5
Три амигос! (1986)
Снова в школу 7.0
Снова в школу (1986)
Мистер Мамочка 6.6
Мистер Мамочка (1983)
Беспечные времена в «Риджмонт Хай» 7.1
Беспечные времена в «Риджмонт Хай» (1982)
Мошенники 6.3
Мошенники (1986)
Очистить историю 6.4
Очистить историю (2013)
История одного похищения 5.8
История одного похищения (2000)
Такса 5.9
Такса (2016)
Комик 5.7
Комик (2016)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Roman Moroni Я хочу обратиться к уважаемым членам комиссии: Вы, жалкие бухарики. Вы нарушили мои грёбаные права. Эта сука-страна была основана для того, чтобы свободы обычных патриотов, как я, не отбирали кучки грёбаных идиотов... вроде вас.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше