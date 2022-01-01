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Инопланетянка
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Inoplanetyanka

Инопланетянка, 1984

1984
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в России 1 января 1984
Премьера в мире 1 января 1984
Режиссер
Яков Сегель
В ролях
Владимир Носик
Владимир Носик
Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Инопланетянка 1 постер
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