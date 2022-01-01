Инопланетянка, 1984

Жанр: комедия фантастика В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 1984 Премьера в России 1 января 1984 Премьера в мире 1 января 1984 Режиссер Яков Сегель В ролях Владимир Носик Людмила Шагалова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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