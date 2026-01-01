Senator Norris Санни, цель этого слушания — выяснить, кто за это отвечает. Если ты назовёшь имя...

Sunny Davis Нет, сэр, извините, я не могу.

Senator Norris Ты не можешь... Почему?

Sunny Davis Потому что *я* отвечаю за это.

[толпа начинает громко шуметь]