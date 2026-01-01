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Постер фильма Протокол
5.5
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5.5

Протокол

, 1984
Protocol
США / комедия / 18+
Постер фильма Протокол
5.5

О фильме

Тридцатилетняя женщина, работающая официантом, спасает от террористов президента Штатов и его гостя — арабского шейха. Ее берут на службу в администрацию президента, а шейх предлагает выйти за него замуж. Американцы используют ситуацию для размещения в его стране своей военной базы. Но тайные планы Пентагона получают огласку и героиня понимает, что ее использовали. Но теперь она не так наивна и действует по разработанному плану.

В ролях

Голди Хоун
Голди Хоун
Sunny
Крис Сарандон
Крис Сарандон
Michael Ransome
Ричард Романус
Emir
Клифф Де Янг
Hilley
Андре Грегори
Nawaf Al Kabeer
Гейл Стрикленд
Mrs. St. John
Кит Шарабайка
Crowe
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Hassler
Джеймс Стэйли
Vice President Merck
Кеннет Марс
Lou
Режиссер Херберт Росс
Сценарист Бак Генри, Чарльз Шайер, Нэнси Мейерс, Харви Миллер
Композитор Бэзил Поледурис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 21 декабря 1984
Дата выхода
21 декабря 1984 Россия 12+
21 декабря 1984 Казахстан
21 декабря 1984 США
21 декабря 1984 Украина
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $26 186 631
Производство Hawn / Sylbert Movie Company, Warner Bros.
Другие названия
Protocol, Protocolo, Протокол, Protocole, Apo to 'fast food' ston Lefko Oiko, En herlig røre, Har jag gjort bort mig nu igen?, Hold på formerne, Menikö taas pieleen?, Protocol - Alles tanzt nach meiner Pfeife, Protokół, Protokoll, Trapalhadas na Casa Branca, Από το φαστ φουντ στον Λευκό Οίκο, प्रोटोकॉल, アメリカ万才, 小迷糊平步青雲, 外交礼仪

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Senator Norris Санни, цель этого слушания — выяснить, кто за это отвечает. Если ты назовёшь имя...
Sunny Davis Нет, сэр, извините, я не могу.
Senator Norris Ты не можешь... Почему?
Sunny Davis Потому что *я* отвечаю за это.
[толпа начинает громко шуметь]
Sunny Davis [продолжается] Знаете, что говорит мой папа? Он говорит, что если кто-то продаёт тебе бриллиантовое кольцо всего за десять центов, значит, у тебя бриллиантовое кольцо, которое не стоит и гроша. Я же купила целую шахту. Думала, что мне повезёт — или, по крайней мере, что это будет очень дёшево. И должна сказать им спасибо за это. Тем, кто мне его продал, разумеется.

Отзывы о фильме

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