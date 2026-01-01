Цитаты
Senator Norris Санни, цель этого слушания — выяснить, кто за это отвечает. Если ты назовёшь имя...
Sunny Davis Нет, сэр, извините, я не могу.
Senator Norris Ты не можешь... Почему?
Sunny Davis Потому что *я* отвечаю за это.
[толпа начинает громко шуметь]
Sunny Davis [продолжается] Знаете, что говорит мой папа? Он говорит, что если кто-то продаёт тебе бриллиантовое кольцо всего за десять центов, значит, у тебя бриллиантовое кольцо, которое не стоит и гроша. Я же купила целую шахту. Думала, что мне повезёт — или, по крайней мере, что это будет очень дёшево. И должна сказать им спасибо за это. Тем, кто мне его продал, разумеется.