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Парень встречает девушку
Киноафиша Фильмы Парень встречает девушку
Boy Meets Girl

Парень встречает девушку, 1984

1984 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Дени Лаван, похожий на человека героической судьбы, выглядел так, что мог не производить осмысленных действий. Он их почти и не производил, в основном — разговаривал. Его герой — покинутый любовником режиссер на пике депрессии. Его визави — актриса, которая тоже только что осталась одна.

Они встречаются на вечеринке, куда герой забредает в надежде выкинуть какую-нибудь гадость и успокоиться. Но вместо этого он разговаривает с дамой, от которой его отделяет кухонный стол и километры отчуждения. И чем дальше заходит разговор, тем нужнее друг другу собеседники, которым так страшно в этом признаться…

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 21 ноября 1984
Премьера в мире 22 мая 1984
Возраст 16+
Режиссер
Леос Каракс
Леос Каракс
В ролях
Дени Лаван
Дени Лаван
Мирей Перье
Кристиан Клорек
Кэррол Брукс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парень встречает девушку 2 постера
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