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Медный ангел

Mednyy angel 18+
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О фильме

В одном из отдаленных уголков Латинской Америки планируется возведение гидроэлектростанции. Для этого туда отправляется группа геологов из разных стран, руководит экспедицией талантливый советский ученый Антон Курмаев. Вскоре специалисты сталкиваются со смертельной угрозой – отель «Медный ангел», в котором разместились участники экспедиции, становится убежищем местных бандитов. В незнакомой обстановке героям предстоит дать бой банде братьев Вальдес, промышляющих контрабандой наркотиков.

  • Режиссером фильма стал заслуженный деятель искусств РСФСР Вениамин Дорман. Среди других его работ – картины «Ошибка резидента» (1968), «Пропавшая экспедиция» (1975), «Возвращение резидента» (1982) и другие. 
  • Съемки «Медного ангела» проходили на юге – в Ялте, Нальчике, Терсколе. Также ряд сцен был снят в павильонах на Киностудии им. Горького. 
  • Музыку к картине написал известный композитор Микаэл Таривердиев. «Медный ангел» стал его седьмой совместной работой с Вениамином Дорманом. Всего режиссер и композитор работали вместе над девятью фильмами. 
  • В год выхода «Медного ангела» посмотрели 22 миллиона советских зрителей. В итоге в 1984 году фильм занял в прокате 14-е место.

Научная группа отправляется в самое сердце Латинской Америки на геологическую разведку. Во время проведения изысканий, они обнаруживают, что в этой глуши есть крупное пристанище наркоторговцев, которые и берут ученых в плен. Бандиты ни за что не хотят, чтобы их тайна вышла наружу, и потому заложники находятся на волосок от гибели.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 16 июля 1984
Дата выхода
16 июля 1984 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Mednyy angel, Copper Angel, Медный ангел
Режиссер
Вениамин Дорман
В ролях
Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Ирина Шевчук
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
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5.4 IMDb
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