В одном из отдаленных уголков Латинской Америки планируется возведение гидроэлектростанции. Для этого туда отправляется группа геологов из разных стран, руководит экспедицией талантливый советский ученый Антон Курмаев. Вскоре специалисты сталкиваются со смертельной угрозой – отель «Медный ангел», в котором разместились участники экспедиции, становится убежищем местных бандитов. В незнакомой обстановке героям предстоит дать бой банде братьев Вальдес, промышляющих контрабандой наркотиков.
Научная группа отправляется в самое сердце Латинской Америки на геологическую разведку. Во время проведения изысканий, они обнаруживают, что в этой глуши есть крупное пристанище наркоторговцев, которые и берут ученых в плен. Бандиты ни за что не хотят, чтобы их тайна вышла наружу, и потому заложники находятся на волосок от гибели.
|16 июля 1984
|Россия
|12+