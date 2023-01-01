Подставное тело, 1984

Актер Джейк снимается на вторых ролях в фильмах ужасов про вампиров. Однажды он возвращается домой после съемок фильма и обнаруживает свою подружку с другим мужчиной. Джейк вынужден искать себе новое жилье. Его знакомый Фрэнк, тоже актер, предлагает Джейку пожить у него, пока он будет в отъезде, а заодно и присмотреть за домом. Чтобы Джейк не скучал в одиночестве, Фрэнк рассказывает ему о маленьком «домашнем» развлечении. В здании напротив живет «любимая» соседка Фрэнка, сексапильная красавица Глория, которая каждый вечер раздевается у незанавешенного и хорошо освещенного окна. Увидев бесплатный стриптиз своими глазами, Джейк мечтает познакомиться лично с прекрасной Глорией. Знакомство происходит при необычных обстоятельствах, но в один из вечеров Джейк вместо полюбившегося шоу видит через окно, как Глорию убивают… Но это еще не все. Кто-то нанимает актрису, чтобы она заменила Глорию и продолжила импровизированное шоу «за стеклом».