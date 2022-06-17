Формула любви, 1984

Россия, 1780 год. Знаменитый «чародей» и «магистр тайных сил» Джузеппе Калиостро прибывает в Россию, чтобы дать представления для высшей знати. Остановившись в доме больного провинциального помещика, граф обещает помочь тому со здоровьем, если он отдаст ему дочь-красавицу Машу, с помощью которой Калиостро надеется вывести «формулу» самого сложного, неподвластного ему чувства – любви. Однако вскоре у графа появляется соперник – юноша, который увидел в Маше свой идеал.