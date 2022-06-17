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Формула любви, 1984

1984 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Россия, 1780 год. Знаменитый «чародей» и «магистр тайных сил» Джузеппе Калиостро прибывает в Россию, чтобы дать представления для высшей знати. Остановившись в доме больного провинциального помещика, граф обещает помочь тому со здоровьем, если он отдаст ему дочь-красавицу Машу, с помощью которой Калиостро надеется вывести «формулу» самого сложного, неподвластного ему чувства – любви. Однако вскоре у графа появляется соперник – юноша, который увидел в Маше свой идеал.

  • Вольная экранизация повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Сценарист Григорий Горин создал на основе мрачной мистической повести Толстого сценарий, по жанру напоминающий плутовской роман.
  • Григорий Горин хотел, чтобы Калиостро сыграл Олег Янковский, но артист отказался, поскольку был суеверным человеком и не хотел связываться с мистикой. 
  • Анонс нового фильма съемочная группа представила в новогоднем выпуске «Кинопанорамы» 1984 года. 
  • Во время съемок Нодар Мгалоблишвили сломал ногу, но продолжил сниматься, хотя его нога была в гипсе.
  • В повести Алексея Толстого граф оживлял не статую, а картину с изображением девушки. Причем та статуя, которую оживлял Калиостро в фильме, неоднократно появлялась в других советских лентах: «Бег», «Служебный роман», «Старый Новый год», «Вечерний лабиринт», «Васса».

Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет…

8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 1 января 1984
Премьера в мире 1 января 1984
Возраст 0+
Режиссер
Марк Захаров
В ролях
Нодар Мгалоблишвили
Нодар Мгалоблишвили
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Семен Фарада
Семен Фарада
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Александра Захарова
Александра Захарова
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Формула любви
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17 июня 2022 19:02
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