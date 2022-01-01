Аплодисменты, аплодисменты..., 1984

Главная героиня Валерия Гончарова - звезда так называемого легкого жанра. Ей виртуозно удаются пародии и искрометные музыкальные номера, но артистка устала работать в рамках одного амплуа. Валерия готова доказать, что способна на нечто большее. Однажды в ее руки попадает сценарий серьезного драматического фильма. Прочитав его, женщина загорается идеей сыграть в этой картине. С невиданным упорством Гончарова убеждает режиссера устроить для нее пробы. Удастся ли героине выйти за рамки несерьезного опереточного жанра и исполнить роль своей мечты?