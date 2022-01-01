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Аплодисменты, аплодисменты..., 1984

1984 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня Валерия Гончарова - звезда так называемого легкого жанра. Ей виртуозно удаются пародии и искрометные музыкальные номера, но артистка устала работать в рамках одного амплуа. Валерия готова доказать, что способна на нечто большее. Однажды в ее руки попадает сценарий серьезного драматического фильма. Прочитав его, женщина загорается идеей сыграть в этой картине. С невиданным упорством Гончарова убеждает режиссера устроить для нее пробы. Удастся ли героине выйти за рамки несерьезного опереточного жанра и исполнить роль своей мечты?

  • Фильм стал своего рода бенефисом Людмилы Гурченко, исполнившей главную роль. 
  • Сценарий к фильму “Аплодисменты, аплодисменты” написал Виктор Мережко. Ранее Людмила Гурченко снималась в таких картинах по его сценариям, как “Уходя – уходи” (1978), “Полеты во сне и наяву” (1982). 
  • Людмила Гурченко (Валерия Гончарова) и Олег Табаков (режиссер Сергей Шевцов) вместе сыграли в пяти фильмах. “Аплодисменты, аплодисменты” стали последней совместной работой актеров. 
  • Пробы на роль режиссера Шевцова проходили также Александр Парра, Владимир Заманский, Георгий Дрозд. 
  • На Всесоюзном кинофестивале в Минске режиссер Виктор Бутурлин получил награду как лучший дебютант.

Фильм — своеобразный бенефис Людмилы Гурченко. Ее героиня — артистка «песенно-развлекательного» жанра, которая мечтает сыграть настоящую драматическую роль. И вот к ней попадает сценарий ее мечты, и ей предстоит убедить режиссера в том, что она сможет отказаться от наработанных годами работы на эстраде «штампах» и справиться с этой ролью.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 6 июня 1984
Премьера в мире 6 июня 1984
Возраст 0+
Режиссер
Виктор Бутурлин
В ролях
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Олег Табаков
Олег Табаков
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аплодисменты, аплодисменты... 1 постер
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