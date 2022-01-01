Еще люблю, еще надеюсь..., 1984

Фильм рассказывает о любви, неподвластной времени. На протяжении многих лет Василий Васильевич любит Агнессу Федоровну. Окружающим это чувство кажется нелепым и смешным, дети, внуки и даже муж возлюбленной беззлобно подшучивают над уже немолодым воздыхателем. Однако Василий Васильевич не обращает внимания на подколки, каждый год он неизменно поздравляет Агнессу с днем рождения, приходит на помощь в тяжелые минуты, не требуя ничего взамен… Безответное чувство становится для героя не тяжким бременем, а даром судьбы.