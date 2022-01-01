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Еще люблю, еще надеюсь..., 1984

1984 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о любви, неподвластной времени. На протяжении многих лет Василий Васильевич любит Агнессу Федоровну. Окружающим это чувство кажется нелепым и смешным, дети, внуки и даже муж возлюбленной беззлобно подшучивают над уже немолодым воздыхателем. Однако Василий Васильевич не обращает внимания на подколки, каждый год он неизменно поздравляет Агнессу с днем рождения, приходит на помощь в тяжелые минуты, не требуя ничего взамен… Безответное чувство становится для героя не тяжким бременем, а даром судьбы.

  • Роль Жени в фильме исполнил Константин Лавроненко. «Еще люблю, еще надеюсь…» – его дебют в большом кино.
  • Часть съемок проходила в московском районе Ясенево. 
  • Николай Лырчиков выступил в роли не только  режиссера, но и автора сценария фильма. Среди других его работ – «Мы жили по соседству» (1982), «Безумный день инженера Баркасова» (1983), «Стукач» (1988).
  • Вячеслав Невинный (Борис Захаров) ранее снимался в комедии Николая Лырчикова «Безумный день инженера Баркасова». 
  • Музыку к фильму написал Марк Минков. «Еще люблю, еще надеюсь…» – третья по счету картина, над которой композитор работал с Николаем Лырчиковым. В общей сложности они работали вместе над пятью фильмами – с 1981 по 1992 год.

Всю свою жизнь герой фильма любил одну женщину. Но она замужем, мать взрослых детей, бабушка. С ее замужеством он смирился и был все эти годы преданным другом. Пройдет время — и однажды в новогодний вечер она постучит в его дверь…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 3 декабря 1984
Премьера в мире 3 декабря 1984
Возраст 12+
Режиссер
Николай Лырчиков
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Тамара Семина
Тамара Семина
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Марина Левтова
Марина Левтова
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Постер фильма Еще люблю, еще надеюсь... 1 постер
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