Рождество 1942 года. Главные герои — Генри Нэш и его друг Никки скоро должны стать морскими пехотинцами. В то время, как Генри сражен недавно появившейся в городке девушкой, хулиганистый и несерьезный Никки попадает в переделку.

Чтобы помочь другу выпутаться, Генри приходится просить помощи у загадочной незнакомки…

Яркие события в жизни героев происходят на фоне одного из самых драматичных периодов в истории Америки.