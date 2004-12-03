Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Рождество 1942 года. Главные герои — Генри Нэш и его друг Никки скоро должны стать морскими пехотинцами. В то время, как Генри сражен недавно появившейся в городке девушкой, хулиганистый и несерьезный Никки попадает в переделку.
Чтобы помочь другу выпутаться, Генри приходится просить помощи у загадочной незнакомки…
Яркие события в жизни героев происходят на фоне одного из самых драматичных периодов в истории Америки.
|23 марта 1984
|Россия
|16+
|23 марта 1984
|Казахстан
|23 марта 1984
|США
|23 марта 1984
|Украина
|26 июня 1984
|Франция
|22 июля 1988
|Япония
|G