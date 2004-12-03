Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Наперегонки с луной
Постер фильма Наперегонки с луной
6.8 Рейтинг IMDb: 6.6
2 постера
Наперегонки с луной

Наперегонки с луной

Racing with the Moon 18+
О фильме

Рождество 1942 года. Главные герои — Генри Нэш и его друг Никки скоро должны стать морскими пехотинцами. В то время, как Генри сражен недавно появившейся в городке девушкой, хулиганистый и несерьезный Никки попадает в переделку.

Чтобы помочь другу выпутаться, Генри приходится просить помощи у загадочной незнакомки…

Яркие события в жизни героев происходят на фоне одного из самых драматичных периодов в истории Америки.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1984
Премьера онлайн 3 декабря 2004
Премьера в мире 23 марта 1984
23 марта 1984 Россия 16+
23 марта 1984 Казахстан
23 марта 1984 США
23 марта 1984 Украина
26 июня 1984 Франция
22 июля 1988 Япония G
MPAA PG
Бюджет $6 500 000
Сборы в мире $6 045 647
Производство Jaffe-Lansing, Paramount Pictures
Другие названия
Racing with the Moon, Adiós a la inocencia, Die Zeit verrinnt - die Navy ruft, Adeus à Inocência, Adeus Inocência, In gara con la luna, Kapløb med månen, Lenktynes su menuliu, Les moissons du printemps, Nå begynner livet, Nu börjar livet!, Tästä alkaa elämä, Tháng Ngày Tươi Đẹp, Versenyfutás a Holddal, Wyścig z księżycem, Надпревара с луната, Наперегонки с луной, Трка са месецом, 情场新丁, 月を追いかけて, 爱的召集令
Режиссер
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
В ролях
Шон Пенн
Шон Пенн
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джон Карлен
Рутанья Алда
