7.8
Нормальный

, 1984
The Natural
США / драма, спорт / 18+
О фильме

Фильм рассказывает о судьбе знаменитого бейсболиста Роя Хоббса. В возрасте 19 лет он отправляется в Чикаго, но несчастный случай мешает ему начать карьеру, и он вынужден оставаться в тени. Через пятнадцать лет, в 1939 году, Рой присоединяется к самой худшей команде — «Нью-Йоркским Рыцарям» и практически в одиночку выводит команду из череды поражений…

В ролях

Ким Бейсингер
Роберт Редфорд
Гленн Клоуз
Уилфорд Бримли
Барбара Херши
Роберт Проски
Режиссер Барри Левинсон
Сценарист Бернард Маламуд, Roger Towne, Фил Дьюзенберри
Композитор Рэнди Ньюман
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1984
Премьера онлайн 30 ноября 2022
Премьера в мире 11 мая 1984
Дата выхода
11 мая 1984 Россия 12+
20 сентября 1984 Австралия
28 июня 1984 Аргентина
29 марта 1985 Бразилия
11 мая 1984 Великобритания
12 октября 1984 Германия
20 сентября 1984 Греция
12 октября 1984 Дания
19 октября 1984 Ирландия
14 декабря 1984 Испания
11 октября 1984 Италия
11 мая 1984 Казахстан
11 мая 1984 Канада
1 ноября 1984 Колумбия
20 сентября 1984 Нидерланды
13 сентября 1984 Португалия
11 мая 1984 США
11 мая 1984 Украина
14 сентября 1984 Уругвай
31 августа 1984 Финляндия
19 сентября 1984 Франция
14 сентября 1984 Швеция
24 декабря 1986 Южная Корея
25 августа 1984 Япония G
MPAA PG
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $47 951 979
Производство Tri-Star Pictures, Delphi II Productions
Другие названия
The Natural, El mejor, Der Unbeugsame, Le meilleur, Um Homem Fora de Série, Den bäste, Den bedste, Den beste, El millor, Ha-Tov B'Yoter, Il migliore, O kalyteros, Őstehetség, Prirodno nadaren, Prirodzený talent, Přirozený talent, Talenat, Urodzony sportowiec, Võitja tagasitulek, Voittajan paluu, Ο καλύτερος, Милостью божьей, Самородок, Талантът, ナチュラル, 天生好手

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

Iris Gaines Знаешь, я верю, что у нас две жизни.
Roy Hobbs Как... что ты имеешь в виду?
Iris Gaines Жизнь, в которой мы учимся, и жизнь, которой живём после этого.

