Полицейская академия, 1984

1984 год. Мэр Лос-Анджелеса издает указ: принимать в полицейскую академию всех желающих, вне зависимости от физических данных и умственных способностей. Приемные комиссии наводняют сотни самых разных абитуриентов. Среди них и Кэри Махоуни, который поступает в полицейскую академию только для того, чтобы избежать тюрьмы, и втайне надеется, что его выгонят в первый же день. Шокированные преподаватели, впрочем, и сами не рады таким студентам и готовы пойти на самые жесткие меры, чтобы избавиться от них.