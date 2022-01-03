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Полицейская академия Полицейская академия
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Police Academy

Полицейская академия, 1984

1984 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

1984 год. Мэр Лос-Анджелеса издает указ: принимать в полицейскую академию всех желающих, вне зависимости от физических данных и умственных способностей. Приемные комиссии наводняют сотни самых разных абитуриентов. Среди них и Кэри Махоуни, который поступает в полицейскую академию только для того, чтобы избежать тюрьмы, и втайне надеется, что его выгонят в первый же день. Шокированные преподаватели, впрочем, и сами не рады таким студентам и готовы пойти на самые жесткие меры, чтобы избавиться от них.

  • Только три актера (Майкл Уинслоу, Дэвид Граф и Джордж Гейнс) появляются во всех семи частях «Полицейской академии».
  • После тестовых показов фильма, на которых публика крайне положительно оценила героя Хайтауэра, гонорар Буббы Смита существенно повысили. 
  • Единственный из всех фильмов франшизы, получивший в США кинопрокатный рейтинг R.
  • На роль кадета Махоуни рассматривались Том Хэнкс, Майкл Китон, Джаджа Рейнхолд и Брюс Уиллис.
  • Роберт Конрад отказался от роли коменданта Эрика Лассарда, о чем впоследствии сильно сожалел.
  • Режиссер Хью Уилсон сыграл небольшую роль водителя, машину которого повреждают во время ночных уроков вождения Хайтауэра с Махоуни.
  • Единственный из всех фильмов франшизы, где показана жена коменданта Лассарда.
  • Хью Уилсон согласился написать сценарий фильма только тогда, когда ему было предложено стать еще и режиссером проекта.

Мирные жители США находятся в опасности! Мэр города принял новый закон — больше нет никаких ограничений при приеме на службу в полицию. Вес, пол, рост и слабые умственные способности никому не помешают поступить в полицейскую академию. Приемные комиссии ломятся от толстяков, ботаников и уличных хулиганов. Преподаватели академии в шоке и намерены любым способом избавиться от студентов. Но экзамены, физподготовка и гей-бары абсолютно не страшат новичков. Не такое видали!

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 23 марта 1984
Премьера онлайн 3 января 2022
Премьера в мире 22 марта 1984
Возраст 16+
Режиссер
Хью Уилсон
В ролях
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Дж. У. Бэйли
Бубба Смит
Донован Скотт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полицейская академия 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Новая часть «Полицейской академии» скоро выйдет на экраны 60-летний Стив Гуттенберг, известный по роли сержанта Махоуни из комедийной франшизы «Полицейская академия», объявил о выходе новой части. Гуттенберг написал в своем Twitter:
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4 сентября 2018 13:07
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